В адміністрації президента США Дональда Трампа неочікувано виступили за вилучення з резолюції ООН формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму та ОРДЛО.

Про це з посиланням на свої джерела пише Kyiv Post.

Зміни в резолюції ООН по Україні: що пропонують у Трампа

Йдеться про щорічну резолюцію, яку Україна подає до Третього комітету Генасамблеї ООН, під офіційної назвою: Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь.

Видання зазначає, що багато років ця резолюція залишається важливим дипломатичним інструментом, що підтверджує міжнародну підтримку суверенітету України та фіксує порушення прав людини на територіях, окупованих РФ.

США у грудні минулого року разом з 77 іншими країнами проголосували за цю резолюцію.

Документ прямо підтверджує територіальну цілісність та суверенітет України, засуджує анексію Криму РФ та описує погіршення ситуації з правами людини на окупованих територіях.

– Тепер Вашингтон прагне вилучити ці формулювання. Два дипломатичні джерела повідомили Kyiv Post, що США наполягають на тому, щоб резолюцію подали у ширшому форматі – під назвою війна в Україні і без згадок про територіальну цілісність чи агресію, – пишуть журналісти.

У неофіційних розмовах західні партнери висловили занепокоєння, що такий крок фактично послабить головний щорічний документ ООН.

– Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії. Якщо ці формулювання приберуть, сигнал Москві буде однозначний: США більше не очолюють захист міжнародного порядку, – прокоментував ситуацію один із європейських дипломатів.

Резолюцію можуть розглянути найближчими тижнями. У цей час дипломати кількох європейських країн намагаються переконати США змінити позицію до голосування.

Видання зауважує, що для Києва ставки високі – ця резолюція не лише засуджує російську окупацію, а й створює основу для майбутніх механізмів притягнення Росії до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді та на інших міжнародних майданчиках.

Повідомляється, що багато хто з представників дипспільноти ООН цю позицію адміністрації Трампа сприймає схоже до попередніх випадків, коли Вашингтон діяв усупереч позиції союзників.

Так, західні дипломати неофіційно розглядають це як частину ширшої тенденції – прагнення зменшити згадки про російську агресію у багатосторонніх форматах.

– Питання не в термінах. Ідеться про те, чи світ і надалі визнаватиме російську окупацію незаконною, чи почне сприймати її як даність, – пояснив ситуацію один високопосадовий європейський дипломат, залучений до переговорів.

І хоча союзники все ще сподіваються, що Білий дім перегляне свою позицію, наразі сигнал від адміністрації Трампа виглядає однозначним: США знову сприймає кордони України як предмет торгу.

