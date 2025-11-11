Потери врага на 11 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 020 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 357-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 153 180 убитыми и ранеными.

Потери врага на 11 ноября 2025 года

личного состава – около 1 153 180 (+1 020) человек;

танков – 11 342;

боевых бронированных машин – 23 553 (+1);

артиллерийских систем – 34 366 (+17);

РСЗО – 1 539 (+1);

средств ПВО – 1 239;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 642 (+217);

крылатых ракет – 3 926;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 036 (+79);

специальной техники – 3 993.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 357-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

