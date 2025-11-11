Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 11 ноября: уничтожено 1 020 оккупантов и 17 артсистем
Потери врага на 11 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 020 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 357-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 153 180 убитыми и ранеными.
Сейчас смотрят
Потери врага на 11 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 153 180 (+1 020) человек;
- танков – 11 342;
- боевых бронированных машин – 23 553 (+1);
- артиллерийских систем – 34 366 (+17);
- РСЗО – 1 539 (+1);
- средств ПВО – 1 239;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 642 (+217);
- крылатых ракет – 3 926;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 036 (+79);
- специальной техники – 3 993.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 357-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеСобытия ночи 11 ноября: удар по НПЗ в Саратове, оружие по программе PURL и наступление россиян под Покровском
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.