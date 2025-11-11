Ночь против 11 ноября и утро в Украине и мире прошли с новостями об укреплении обороноспособности, активных боях в Донецкой области и взрывах в России.

Программа PURL по поставкам западного вооружения продолжается без остановки, под Покровском продолжаются тяжелые бои, а в Саратовской области РФ горел нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников.

Беспилотники атаковали НПЗ в Саратове

В ночь на 11 ноября взрывы прогремели в Саратовской области РФ. Беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Местные жители публиковали в соцсетях видео момента взрыва и зарева, которое было видно за десятки километров.

Российские власти подтвердили инцидент, однако масштабы повреждений не разглашают.

Саратовский НПЗ является одним из ключевых предприятий РФ в области переработки нефти. По данным открытых источников, годовая переработка составляет около 4,8 млн тонн.

Новые поставки вооружения по программе PURL

Реализация программы PURL (Priority Ukraine Requirements List) по закупке американского вооружения для ВСУ продолжается без остановки.

Об этом сообщил представитель НАТО в комментарии Суспильному.

— Первые четыре пакета — общей стоимостью около $2 млрд — были профинансированы Нидерландами, Данией, Норвегией, Швецией, Германией и Канадой. Оборудование из первых пакетов уже доставлено, и новые поставки продолжаются, — отметили в Альянсе.

Программа PURL обеспечивает Украину системами ПВО, боеприпасами и другими видами вооружения, которые финансируют европейские союзники и Канада.

Координацию поставок осуществляет структура NSATU.

Наступление россиян вблизи Покровска

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Россия перебросила в Покровское направление около 150 тыс. военных. В наступлении участвуют механизированные группы и четыре бригады морской пехоты.

— Ситуация на передовой остается напряженной. Враг проводит масштабную наступательную операцию, создавая численное превосходство в попытке прорвать нашу оборону, — заявил Сырский.

После сентябрьского контрнаступления, когда россияне потеряли более 13 тыс. человек, ситуация изменилась — инициатива временно перешла к врагу.

Российские силы пытаются окружить Покровск с трех направлений, чтобы перекрыть снабжение и усилить давление на оборонительные рубежи ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 357-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

