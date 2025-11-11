Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 11 листопада: знищено 1 020 окупантів та 17 артсистем
Втрати ворога на 11 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 020 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 357-му добу повномасштабної війни становлять близько 1 153 180 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 11 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 153 180 (+1 020) осіб;
- танків – 11 342;
- бойових броньованих машин – 23 553 (+1);
- артилерійських систем – 34 366 (+17);
- РСЗВ – 1 539 (+1);
- засобів ППО – 1 239;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217);
- крилатих ракет – 3 926;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 036 (+79);
- спеціальної техніки – 3 993.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 357-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
