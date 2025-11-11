Втрати ворога на 11 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 020 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 357-му добу повномасштабної війни становлять близько 1 153 180 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 11 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 153 180 (+1 020) осіб;

танків – 11 342;

бойових броньованих машин – 23 553 (+1);

артилерійських систем – 34 366 (+17);

РСЗВ – 1 539 (+1);

засобів ППО – 1 239;

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217);

крилатих ракет – 3 926;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 036 (+79);

спеціальної техніки – 3 993.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 357-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

