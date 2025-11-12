Анастасия Гевко, редактор ленты
1 мин.
Суд избрал меру пресечения экс-директору по безопасности Энергоатома Басову
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему директору по безопасности Энергоатома Дмитрию Басову (псевдоним Тенор).
Об этом сообщают СМИ.
Меры пресечения для Дмитрия Басова: что известно
Отмечается, что Дмитрия Басова приговорили к содержанию под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в размере 40 миллионов гривен.
Новость дополняется…
