Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему директору по безопасности Энергоатома Дмитрию Басову (псевдоним Тенор).

Об этом сообщают СМИ.

Меры пресечения для Дмитрия Басова: что известно

Отмечается, что Дмитрия Басова приговорили к содержанию под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в размере 40 миллионов гривен.

Сейчас смотрят

Новость дополняется…

Связанные темы:

Война в УкраинеЭнергоатомКорупция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.