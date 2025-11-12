Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому директору з безпеки Енергоатома Дмитру Басову (псевдо Тенор).

Запобіжний захід для Дмитра Басова: що відомо

Дмитра Басова взяли під варту на 60 діб із можливістю внести заставу розміром в 40 млн грн.

Басов – колишній правоохоронець, який служив у Генпрокуратурі у 2014-2015 роках.

Він був у складі групи, яка розслідувала розстріли Небесної сотні та економічні злочини експрезидента-втікача Януковича.

На момент створення записів, опублікованих НАБУ 10 листопада, був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки Енергоатома.

Співробітники НАБУ вважають, що Дмитро Басов, як і колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, міг розставляти людей на посади в Енергоатомі.

Крім того, Басов особисто міг зупиняти виплати за контрактами і гальмувати укладання нових навіть всупереч вказівкам керівника своєї компанії.

