Суд обрав запобіжний захід ексдиректору з безпеки Енергоатома Басову
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому директору з безпеки Енергоатома Дмитру Басову (псевдо Тенор).
Про це повідомляють Факти ICTV.
Запобіжний захід для Дмитра Басова: що відомо
Дмитра Басова взяли під варту на 60 діб із можливістю внести заставу розміром в 40 млн грн.
Басов – колишній правоохоронець, який служив у Генпрокуратурі у 2014-2015 роках.
Він був у складі групи, яка розслідувала розстріли Небесної сотні та економічні злочини експрезидента-втікача Януковича.
На момент створення записів, опублікованих НАБУ 10 листопада, був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки Енергоатома.
Співробітники НАБУ вважають, що Дмитро Басов, як і колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, міг розставляти людей на посади в Енергоатомі.
Крім того, Басов особисто міг зупиняти виплати за контрактами і гальмувати укладання нових навіть всупереч вказівкам керівника своєї компанії.