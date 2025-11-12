Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому директору з безпеки Енергоатома Дмитру Басову (псевдо Тенор). 

Про це повідомляють Факти ICTV. 

Запобіжний захід для Дмитра Басова: що відомо

Дмитра Басова взяли під варту на 60 діб із можливістю внести заставу розміром в 40 млн грн.

Зараз дивляться

Басов – колишній правоохоронець, який служив у Генпрокуратурі у 2014-2015 роках. 

Він був у складі групи, яка розслідувала розстріли Небесної сотні та економічні злочини експрезидента-втікача Януковича.

На момент створення записів, опублікованих НАБУ 10 листопада, був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки Енергоатома. 

Співробітники НАБУ вважають, що Дмитро Басов, як і колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, міг розставляти людей на посади в Енергоатомі. 

Крім того, Басов особисто міг зупиняти виплати за контрактами і гальмувати укладання нових навіть всупереч вказівкам керівника своєї компанії. 

Читайте також
Операція Мідас: учасники схеми передали Чернишову $1,2 мільйона та €100 тисяч – НАБУ
НАБУ і САП задокументували передачу коштів Чернишову

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніЕнергоатомКорупція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.