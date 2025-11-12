Украина заказала у Германии 10 тыс. дронов HX‑2 от Helsing – СМИ
Немецкая компания Helsing наращивает производство тактического беспилотника HX‑2 и поставляет эти аппараты в Украину в рамках крупных контрактов.
Об этом сообщает издание Defense Express.
Что известно о поставках дронов HX‑2
В издании отмечается, что Украина оформила контракты примерно на 10 тыс. единиц HX‑2, а Helsing планирует выйти на уровень производства до 2,5 тыс. дронов в месяц.
Такой темп сделает поставки дронов HX‑2 регулярными и позволит быстро интегрировать аппараты в логистику фронта.
Дрон HX‑2: характеристики
HX‑2 по характеристикам и назначению близок к другим современным тактическим ударным дронам: легкий, быстрый и рассчитан на точечные удары по тактическим целям.
В отличие от отдельных аналогов, платформа Helsing отличается высокой надежностью в тестах — это позволяет говорить о ее конкурентоспособности на европейском рынке БПЛА и о соответствии требованиям украинского театра действий.
Технические характеристики дрона HX‑2:
У дрона HX‑2 дальность поражения цели достигает 100 км.
При этом у HX‑2 скорость заявлена максимально до 220 км/ч.
Масса аппарата составляет около 12 кг; вес различных типов боевых частей – до 4 кг.
В конфигурации – четыре двигателя, автономная навигация с возможностью работы без GNSS (посредством сопоставления карт и изображений).
Оператор всегда подтверждает поражение цели перед применением боеприпаса.
По данным издания, в дальнейшем главный акцент в производстве дронов HX‑2 Helsing сделают на разработке программного обеспечения и внедрении элементов искусственного интеллекта.
Это позволит лучше распознавать уязвимые точки и адаптироваться к мерам противодействия и более быстрой калибровке систем благодаря большому парку летных испытаний.
Ранее сообщалось, что немецкий стартап Helsing увеличит поставки Украине ударных дронов с искусственным интеллектом.
В дополнение к 4 тыс. аппаратов HF-1, которые Украина получила в 2024 году, компания планирует передать еще 6 тыс. новых беспилотников HX-2.