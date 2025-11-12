У Верховній Раді зарєстрований проєкт постанови щодо звільнення з посад міністрів Германа Галущенка та Світлани Гринчук.

Звільнення Галущенка та Гринчук: що відомо

Як повідомила речниця Слуги народу Юлія Палійчук, заяви міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук про відставку будуть розглянуті на найближчому засіданні Верховної Ради, яке відбудеться 18 листопада.

– Фракція Слуга Народу поділяє позицію президента України Володимира Зеленського. Дані члени уряду не можуть залишатися на посадах. Рішення про їх звільнення будуть ухвалені в найкоротші терміни, на найближчому пленарному засіданні, – написала Палійчук на каналі в Telegram.

Вона додала, що у партії підтримують дії, направлені на боротьбу з корупцією.

Зараз дивляться

Тим часом депутат від Голосу Ярослав Железняк опублікував порядок денний Верховної Ради на 18 листопада, де вже вказано, що питання про звільнення Гринчук та Галущенка стоїть першим у порядку денному.

Інформацію про подання про звільнення з посад міністрів юстиції та енергетики на розгляд Верховної Ради підтвердила і прем’єрка Юлія Свириденко. За її словами, міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.