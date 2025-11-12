Верховный суд подтвердил пожизненное наказание военному за стрельбу в Днепре
Верховный суд подтвердил пожизненное лишение свободы для военного, расстрелявшего своих побратимов в Днепре.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Пожизненное для военного после стрельбы в Днепре: что известно
Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона в суде доказали законность пожизненного лишения свободы для 20-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины Артемия Рябчука.
Напомним, в ночь на 27 января 2022 года военнослужащий срочной службы, находясь в составе караула по охране территории Южного машиностроительного завода имени Макарова в городе Днепр, украл оружие и открыл стрельбу по своим сослуживцам.
В результате погибли четверо военных, а также работница предприятия. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
После содеянного мужчина скрылся с оружием и военным имуществом, однако был оперативно задержан правоохранителями.
Офис генпрокурора после задержания солдата-стрелка в Днепре начал расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК Украины).