Верховний суд підтвердив довічне позбавлення волі для військового, який розстріляв своїх побратимів у Дніпрі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Довічне для військового після стрілянини в Дніпрі: що відомо

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у суді довели законність довічного позбавлення волі для 20-річного військовослужбовця Національної гвардії України Артемія Рябчука.

Нагадаємо, в ніч проти 27 січня 2022 року військовослужбовець строкової служби, перебуваючи у складі варти з охорони території Південного машинобудівного заводу імені Макарова в місті Дніпро, викрав зброю та відкрив стрілянину по своїх товаришах по службі.

В результаті загинуло четверо військових, а також працівниця підприємства. Ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Після скоєного чоловік утік зі зброєю та військовим майном, однак був оперативно затриманий правоохоронцями.

Офіс генпрокурора після затримання солдата-стрілка у Дніпрі розпочав розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК України).

Джерело : Офіс генпрокурора

