Украина будет бороться, чтобы Европейский Союз принял положительное решение об использовании замороженных активов России в пользу нашей страны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

— Единственное на сегодняшний день логичное решение — это взять деньги из замороженных активов, или под замороженные активы. Это уже инструмент, с помощью которого можно получить эти деньги и дать возможность Украине выстоять, бороться, жить, — отметил Зеленский.

По его словам, 23 октября на заседании Европейского Совета было принято положительное политическое решение по этому вопросу.

— Мы очень хотим, чтобы после положительного политического решения на прошлом заседании было положительное, реальное решение до конца этого года. Мы будем за это бороться, — отметил он.

Президент подчеркнул, что если война не закончится в этом году, “Украина должна быть уверена, что она не в одиночку переживает такой сложный период, и что у нас есть прежде всего финансы, а не только дружеские слова”.

— Поэтому Европа, понимая, что Украина — форпост в этой войне, будет нас поддерживать. Я в этом абсолютно уверен, — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что война уже “съела” около $300 млрд.

Напомним, 23 октября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна настаивает на принятии юридической основы и совместной ответственности за использование замороженных активов РФ в пользу Украины.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, вопрос передачи замороженных российских активов Украине должен быть решен на заседании Европейского совета, запланированном на 11-12 декабря.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что предложение о репарационном кредите для Украины на сумму €140 млрд за счет замороженных активов РФ — надежный и легальный способ заставить Россию заплатить за ущерб, нанесенный Украине.

