Президент Володимир Зеленський закликав союзників з Євросоюзу якнайшвидше подолати розбіжності та розблокувати використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Чому рішення щодо активів таке важливе для України

Володимир Зеленський наголосив, що нове фінансування є критично важливим для того, щоб українська економіка, яка постраждала від війни, могла продовжувати боротьбу з Москвою.

Зараз дивляться

– Я сподіваюся, благослови Боже, що ми отримаємо це рішення… в іншому випадку нам доведеться знайти альтернативу, це питання нашого виживання. Ось чому нам це дуже потрібно. І я розраховую на партнерів, – пояснив український лідер.

Зауважимо, що європейські партнери відклали рішення про використання російських державних активів до грудня. Йдеться про €140 млрд ($162 млрд).

Зеленський заявив, що саме РФ має платити за розпочату нею війну, і гроші від заморожених активів допоможуть Україні купити більше ППО у США та Європи, а також – профінансувати виробництво безпілотників для ударів по російських цілях.

– У нас немає додаткових грошей, і цей шлях є справедливим, – вважає український президент.

Він припустив, що Трамп може послати “гарний сигнал” європейським лідерам діяти, якщо використає мільярди російських активів, що заморожені у США.

– У Трампа є понад п’ять мільярдів активів. Можливо, він вирішить витратити ці гроші – це допоможе, – зауважив Володимир Зеленський.

Він нагадав, як минулі дії США, такі як енергетичні санкції, спонукали європейських партнерів до більш рішучих жестів.

Президент також розповів, що Україна почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі США, і висловив надію, що в майбутньому нас чекає більше співробітництва.

Український лідер також опублікував пост в Telegram, де ще раз наголосив на важливості розморозки активів РФ.

– Для росіян буде дуже великою втратою, якщо ми зможемо так чи інакше отримати ці гроші. Чи це буде позика під гарантії інших країн, чи інший варіант. Але якщо ми зможемо отримати ці 140–160 мільярдів, це буде великою втратою для Путіна і людей із його кола, – пояснив Зеленський.

За його словами, усім відомо, що це гроші оточення очільника Кремля, тож такі дії дестабілізують їхню систему, що є дуже важливим.

Крім іншого, такі санкції є глобальнішими за заморозку активів. Володимир Зеленський наголосив, що ці гроші підуть не лише на купівлі наступальної зброї, але й на вироблення нових засобів, зокрема для протиповітряної оборони, що допоможе захистити енергетику, яку обстрілюють росіяни напередодні зими.

– Це буде важливим сигналом для Росії: дивіться, якщо ви продовжите, ви втратите від 35 до 80 мільярдів наступного року на торгівлі енергоносіями – залежно від того, як спрацюють санкції, – і плюс 140 мільярдів на заморожених активах. Це важливий інструмент для встановлення миру, – підсумував президент.

Нагадаємо, що політика президента США Дональда Трампа змусила європейські уряди пообіцяти збільшити допомогу, щоб відбити нову загрозу з боку Кремля.

Минулого місяця блок не зміг подолати заперечення Бельгії, яка володіє найбільшою часткою російських коштів і хоче отримати більші гарантії того, що вона не нестиме відповідальності за потенційні юридичні ризики.

Крім того, словацький прем’єр Роберт Фіцо стверджує, що не підтримає жодного плану конфіскації активів Кремля, якщо ці кошти витратять на військову допомогу Україні.

Тим часом комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс попередив, що необхідно запропонувати Україні надійне фінансове зобов’язання, щоб розблокувати нову підтримку Києва з боку Міжнародного валютного фонду

МВФ розпочав переговори з Україною щодо пакета допомоги, який може скласти $8 млрд.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.