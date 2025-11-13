Ця ніч для України у порівнянні з попередніми днями була відносно спокійною щодо російських атак.

Водночас держсекретар Марко Рубіо заявив, що наразі тривають переговори з Україною щодо потреб Києва в енергетичному секторі, а президент Володимир Зеленський поговорив сенаторами США.

Що відбулося в Україні та світі вночі 13 листопада 2025 року – читайте далі в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Спокійна ніч для Києва

Цієї ночі кияни спали спокійно, оскільки в Києві не оголошували тривогу. Водночас в інших містах України – на Сумщині, на Запоріжжі та Одещині була загроза ворожих БпЛА. Водночас про наслідки запуску Росією дронів у цих областях не повідомлялось.

На ранок 13 листопада на Одеську область знову летить група БпЛА, її фіксують у напрямку н. п. Сарата, Васильківка, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Рубіо про переговори з Україною щодо захисту енергетики

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США ведуть переговори з Україною щодо потреб Києва, аби допомогти українцям пережити зиму та захистити енергетичну інфраструктуру.

За словами Рубіо, обговорюється надання як спеціального обладнання, так і оборонних озброєнь для захисту енергетичних об’єктів. Однак ключовою проблемою залишається високий ризик знищення обладнання невдовзі після встановлення.

– Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років, – резюмував Рубіо під час спілкування з журналістами після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

Також держсекретар заявив, що Вашингтон практично досягнув межі у запровадженні нових санкцій проти Росії, зазначивши, що вже накладено обмеження на найбільші нафтові компанії та що наступні кроки скоріше стосуватимуться забезпечення дотримання наявних санкцій, ніж введення нових.

Зеленський поспілкувався з сенаторами

Президент Володимир Зеленський поговорив із сенаторами – Лінді Гремом, Джинн Шахіном, Річардом Блюменталем, Емі Клобучаром, Шелдоном Вайтгаузом, Майклом Беннетом, Адамом Шиффом і Річардом Дурбіним.

Голова держави поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Покровську, посилення ППО та наші потреби у зброї.

– Змістовно обговорили й збільшення тиску на Росію, зокрема через санкційні законопроєкти в Конгресі США. Щиро вдячний за роботу сенаторів на цьому напрямку, і дуже важливо реалізовувати все задля наближення миру, – написав Зеленський у Telegram.

Також детально говорили і про роботу для повернення українських дітей, яких викрала Росія, та роботу першої леді США Меланії Трамп у цьому питанні.

Британія надасть Україні пакет енергетичної допомоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія оголосила про новий пакет енергетичної допомоги для українців.

– В умовах, коли Росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою, – наголосив глава держави.

Також британський уряд оголосив про плани заборонити морські послуги для російського скрапленого природного газу.

На думку президента Володимира Зеленського, цей крок лише посилить тиск і змусить Росію заплатити за війну.

Завершення шатдауну у США

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про тимчасове фінансування федерального уряду, що офіційно завершує найтриваліше в історії країни призупинення його роботи, повідомляє CNN .

Голосування в нижній палаті Конгресу продемонструвало підтримку законопроєкту з боку майже всіх членів Республіканської партії, до яких приєдналися шестеро демократів.

Ухвалений документ передбачає тимчасове фінансування, яке триватиме до 30 січня. Це означає, що Конгресу доведеться знову повертатися до бюджетних переговорів наприкінці січня.

Водночас законопроєкт містить важливе положення, яке забезпечує фінансування для ключових урядових програм та агентств до кінця 2026 року.

