Британія надасть Україні новий пакет енергетичної допомоги – Зеленський
- Британія погодила новий пакет енергетичної допомоги Україні.
- Уряд країни планує заборонити морські послуги для російського скрапленого природного газу.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія сьогодні оголосила про новий пакет енергетичної допомоги для українців.
Про це йдеться у Telegram-каналі Володимира Зеленського.
Енергетична допомога від Британії
Президент подякував Великій Британії та очільнику уряду Кіру Стармеру за продовження допомоги.
– В умовах, коли Росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою, – наголосив глава держави.
Також британський уряд оголосив про плани заборонити морські послуги для російського скрапленого природного газу.
На думку президента Володимира Зеленського, цей крок лише посилить тиск і змусить Росію заплатити за війну. Глава держави сподівається на якомога швидше впровадження всіх цих заходів.
3 листопада повідомлялося, що Велика Британія нещодавно передала для Збройних сил України нову партію далекобійних ракет Storm Shadow.
У жовтні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що розпочато підготовку до потенційного розгортання британських військових в Україні у разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою.