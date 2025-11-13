Россия объявила о запуске масштабной “Программы развития Сибири”, которую представил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

За официальным фасадом “700 млрд инвестиций” и создания “промышленных кластеров” эксперты видят не экономическое возрождение, а попытку демографического перекроя и подготовку к массовому переселению жителей оккупированных украинских территорий.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

РФ готовит депортацию украинцев из ТОТ

Кремль рассматривает в качестве главной движущей силы для заселения опустошенных регионов Сибири и Дальнего Востока не собственных граждан, которые массово покидают страну, а жителей новооккупированных украинских территорий – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Аналитики ЦНС отмечают, что Сибирь осталась опустошенной: молодежь массово бежит, а мобилизация унесла сотни тысяч мужчин. Поскольку россияне не хотят ехать “в тайгу на 20 лет”, Кремль решил создавать новую “индустриальную империю” руками украинцев.

По данным специалистов, на оккупированных территориях уже начат первый этап этого скрытого процесса.

По данным ЦНС, в местные “администрации”, школы, больницы и коммунальные предприятия поступают письма с пометкой “срочно” с требованием “определить работников для долгосрочных командировок” на Дальний Восток и в Ангаро-Енисейский макрорегион.

Руководителей заставляют подавать списки «необремененных семейными обстоятельствами» – то есть самых уязвимых людей, которых можно депортировать без резонанса. Эта формулировка фактически является началом скрытой программы принудительного переселения.

Механизм повторяет советские “организованные наборы”, через которые в 40-50-х годах депортировали крымских татар, украинцев, чеченцев и другие народы. Изменилась только риторика: Шойгу говорит об “освоении Сибири”, а идеологи – о “переносе центра развития на Восток”.

Суть имперской политики остается: через паспортизацию, командировки и «государственные программы переселения» россияне стремятся изменить демографию оккупированных регионов. “Сибиризация” – не инвестиционный проект, а инструмент мягкой ассимиляции и отрыва украинцев от дома.

