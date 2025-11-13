Росія оголосила про запуск масштабної “Програми розвитку Сибіру”, яку презентував секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу.

За офіційним фасадом “700 млрд інвестицій” і створення “промислових кластерів” експерти вбачають не економічне відродження, а спробу демографічного перекроювання та підготовку до масового переселення мешканців окупованих українських територій.

Про це пише Центр національного спротиву.

РФ готує депортацію українців із ТОТ

Кремль розглядає головною рушійною силою для заселення спустошених регіонів Сибіру та Далекого Сходу не власних громадян, які масово залишають країну, а жителів новоокупованих українських територій – Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Аналітики ЦНС зазначають, що Сибір залишилася спустошеною: молодь масово тікає, а мобілізація забрала сотні тисяч чоловіків. Оскільки росіяни не хочуть їхати “в тайгу на 20 років”, Кремль вирішив створювати нову “індустріальну імперію” руками українців.

За даними фахівців, на окупованих територіях уже розпочато перший етап цього прихованого процесу.

За даними ЦНС, до місцевих “адміністрацій”, шкіл, лікарень і комунальних підприємств надходять листи з позначкою “терміново” з вимогою “визначити працівників для довгострокових відряджень” на Далекий Схід та в Ангаро-Єнісейський макрорегіон.

Керівників змушують подавати списки “необтяжених сімейними обставинами” – тобто найвразливіших людей, яких можна депортувати без резонансу. Це формулювання фактично є початком прихованої програми примусового переселення.

Механізм повторює радянські “організовані набори”, через які у 40-50-х роках депортували кримських татар, українців, чеченців та інші народи. Змінилася лише риторика: Шойгу говорить про “освоєння Сибіру”, а ідеологи – про “перенесення центру розвитку на Схід”.

Суть імперської політики лишається: через паспортизацію, відрядження та “державні програми переселення” росіяни прагнуть змінити демографію окупованих регіонів. “Сибіризація” – не інвестиційний проєкт, а інструмент м’якої асиміляції й відриву українців від дому.

