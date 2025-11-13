В четверг, 13 ноября, Кабинет министров выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в 93 прифронтовых громадах девяти областей Украины

Речь идет об общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Сейчас смотрят

Кабмин выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов

По словам премьера, в регионах 24/7 продолжаются ремонтные работы — на подстанциях Укрэнерго и на объектах генерации.

— Запускаем дополнительные резервные источники питания. Графики почасовых отключений сохраняем, но благодаря совместным усилиям сокращаем их продолжительность, — отметила Свириденко.

По ее словам, выделенные средства будут направлены на пять основных направлений:

строительство и обустройство укрытий;

дополнительная защита ключевого оборудования;

проведение аварийно-спасательных работ;

ремонт инженерных сетей и создание резерва топлива.

Кулеба о помощи в 40 млн грн

По словам министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, поддержку в размере 40 млн грн получат бюджеты девяти областей.

Еще 576,6 млн грн будет направлено в бюджеты 93 общин, расположенных в зонах активных или потенциальных боевых действий. Из этой суммы 100 млн грн выделено на проекты развития Одессы.

— Средства пойдут на конкретные задачи: обустройство укрытий, ремонт теплосетей, восстановление водоснабжения и электричества, приведение в рабочее состояние поврежденных объектов, закупку техники, транспорта и топлива для коммунальных предприятий. Это дает возможность общинам работать без задержек: выполнять аварийные работы, обеспечивать людей базовыми услугами и проводить оперативное восстановление, – написал Кулеба в Telegram.

Кабмин также усовершенствовал механизм для более быстрого восстановления жилья после обстрелов.

— Теперь общины смогут самостоятельно, без ожидания решений ОГА, запускать восстановление поврежденных многоквартирных домов и общежитий. На местах будут определять приоритетные объекты, формировать списки и начинать ремонт быстрее, — отметил вице-премьер.

Он уточнил, что техническое обследование и подготовка к старту ремонтных работ происходят одновременно.

По мнению Кулебы, такой экспериментальный механизм позволяет оперативно реагировать на потребности людей и восстанавливать жилье там, где это возможно уже сегодня.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.