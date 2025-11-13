Уряд виділить 1 млрд грн на усунення наслідків обстрілів у прифронтових громадах
У четвер, 13 листопада, Кабінет міністрів виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах дев’яти областей України.
Йдеться про громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.
Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко.
За словами прем’єрки, у регіонах 24/7 тривають ремонтні роботи – на підстанціях Укренерго та на об’єктах генерації.
– Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість, – зазначила Свириденко.
За її словами, виділені кошти будуть спрямовані на п’ять основних напрямів:
- будівництво та облаштування укриттів;
- додатковий захист ключового обладнання;
- проведення аварійно-рятувальних робіт;
- ремонт інженерних мереж та створення резерву пального.
Кулеба про допомогу у 40 млн грн
За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, підтримку в розмірі 40 млн грн отримають бюджети дев’яти областей.
Ще 576,6 млн грн буде спрямовано до бюджетів 93 громад, розташованих у зонах активних або потенційних бойових дій. З цієї суми 100 млн грн виділено на проєкти розвитку Одеси.
– Кошти підуть на конкретні задачі: облаштування укриттів, ремонт тепломереж, відновлення водопостачання та електрики, приведення у робочий стан пошкоджених об’єктів, закупівлю техніки, транспорту й пального для комунальних підприємств. Це дає можливість громадам працювати без затримок: виконувати аварійні роботи, забезпечувати людей базовими послугами та проводити оперативне відновлення, – написав Кулеба у Telegram.
Кабмін також удосконалив механізм для швидшого відновлення житла після обстрілів.
– Тепер громади зможуть самостійно, без очікування рішень ОВА, запускати відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків. На місцях визначатимуть пріоритетні об’єкти, формуватимуть переліки та починатимуть ремонт швидше, – зазначив віцепрем’єр.
Він уточнив, що технічне обстеження та підготовка до старту ремонтних робіт відбуваються одночасно.
На думку Кулеби, такий експериментальний механізм дає змогу оперативно реагувати на потреби людей і відновлювати житло там, де це можливо вже сьогодні.