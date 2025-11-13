У четвер, 13 листопада, Кабінет міністрів виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах дев’яти областей України.

Йдеться про громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, у регіонах 24/7 тривають ремонтні роботи – на підстанціях Укренерго та на об’єктах генерації.

– Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість, – зазначила Свириденко.

За її словами, виділені кошти будуть спрямовані на п’ять основних напрямів:

будівництво та облаштування укриттів;

додатковий захист ключового обладнання;

проведення аварійно-рятувальних робіт;

ремонт інженерних мереж та створення резерву пального.

Кулеба про допомогу у 40 млн грн

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, підтримку в розмірі 40 млн грн отримають бюджети дев’яти областей.

Ще 576,6 млн грн буде спрямовано до бюджетів 93 громад, розташованих у зонах активних або потенційних бойових дій. З цієї суми 100 млн грн виділено на проєкти розвитку Одеси.

– Кошти підуть на конкретні задачі: облаштування укриттів, ремонт тепломереж, відновлення водопостачання та електрики, приведення у робочий стан пошкоджених об’єктів, закупівлю техніки, транспорту й пального для комунальних підприємств. Це дає можливість громадам працювати без затримок: виконувати аварійні роботи, забезпечувати людей базовими послугами та проводити оперативне відновлення, – написав Кулеба у Telegram.

Кабмін також удосконалив механізм для швидшого відновлення житла після обстрілів.

– Тепер громади зможуть самостійно, без очікування рішень ОВА, запускати відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків. На місцях визначатимуть пріоритетні об’єкти, формуватимуть переліки та починатимуть ремонт швидше, – зазначив віцепрем’єр.

Він уточнив, що технічне обстеження та підготовка до старту ремонтних робіт відбуваються одночасно.

На думку Кулеби, такий експериментальний механізм дає змогу оперативно реагувати на потреби людей і відновлювати житло там, де це можливо вже сьогодні.

