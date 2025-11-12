Полтаваоблэнерго опровергло собственную информацию о том, что не получает электричество из ОЭС
- После российских обстрелов 8 ноября Полтавская область потеряла возможность получать электричество из объединенной украинской энергосистемы.
- Впоследствии Полтаваоблэнерго опровергло предварительную информацию.
8 ноября около 5 часов утра из-за российской ракетно-дроновой атаки на энергообъекты в Полтавской области возникли форс-мажорные обстоятельства по распределению электроэнергии.
Об этом сообщает Полтаваоблэнерго.
Последствия атаки на энергетику Полтавской области
Из-за вражеской атаки на область исчезла возможность получать электричество из объединенной энергетической системы (ОЭС Украины), а это привело к невозможности предоставления услуг по распределению электрической энергии.
Специалисты продолжают устранение повреждений системы и восстановление электрических сетей.
12 ноября АО Полтаваоблэнерго сообщило, что предварительная информация является некорректной и не соответствует действительности.
– Полтавщина была и остается частью ОЭС Украины и получает питание как по магистральной сети НЭК Укрэнерго, так и из распределительных сетей соседних областей, – говорится в новом сообщении Полтаваоблэнерго.
В компании отмечают, что после российской атаки 8 ноября действительно временно были проблемы с энергоснабжением части потребителей Полтавской области. В частности, наиболее сложной была ситуация в Кременчуге.
В то же время благодаря аварийным работам эту проблему удалось оперативно устранить.
Напомним, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры ночью 8 ноября Укрзализныця изменила движение поездов в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.