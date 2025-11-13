Малиновская Ангелина, редактор ленты
Потери РФ на 13 ноября: ликвидировано 1180 оккупантов, два танка и два средства ПВО
Потери врага на 13 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 359-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 155 360 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 13 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 154 180 (+1 180) человек;
- танков – 11 343 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 567 (+11);
- артиллерийских систем – 34 388 (+9);
- РСЗО – 1 540 (+0);
- средств ПВО – 1 242 (+2);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 945 (+141);
- крылатых ракет – 3 926;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 211 (+88);
- специальной техники – 3 996 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 359-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
