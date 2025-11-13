Потери врага на 13 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 359-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 155 360 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 13 ноября 2025 года

личного состава – около 1 154 180 (+1 180) человек;

танков – 11 343 (+2);

боевых бронированных машин – 23 567 (+11);

артиллерийских систем – 34 388 (+9);

РСЗО – 1 540 (+0);

средств ПВО – 1 242 (+2);

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 945 (+141);

крылатых ракет – 3 926;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 211 (+88);

специальной техники – 3 996 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 359-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.