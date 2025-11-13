Потери врага на 13 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 359-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 155 360 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 13 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 154 180 (+1 180) человек;
  • танков – 11 343 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 567 (+11);
  • артиллерийских систем – 34 388 (+9);
  • РСЗО – 1 540 (+0);
  • средств ПВО – 1 242 (+2);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 79 945 (+141);
  • крылатых ракет – 3 926;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 211 (+88);
  • специальной техники – 3 996 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 359-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

головне за ніч 13 листопада

