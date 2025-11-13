Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 13 листопада: ліквідовано 1180 окупантів, два танки та два засоби ППО
Втрати ворога на 13 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1180 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 359-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 155 360 убитими та пораненими.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 13 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 154 180 (+1 180) осіб;
- танків – 11 343 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 567 (+11);
- артилерійських систем – 34 388 (+9);
- РСЗО – 1 540 (+0);
- засобів ППО – 1 242 (+2);
- літаків – 428;
- вертольотів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141);
- крилатих ракет – 3 926;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 211 (+88);
- спеціальної техніки – 3 996 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 359-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожПодії ночі 13 листопада: без вибухів у Києві, завершення шатдауну у США та заява Рубіо
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.