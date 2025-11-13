Втрати ворога на 13 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1180 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 359-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 155 360 убитими та пораненими.

Втрати РФ на 13 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 154 180 (+1 180) осіб;

танків – 11 343 (+2);

бойових броньованих машин – 23 567 (+11);

артилерійських систем – 34 388 (+9);

РСЗО – 1 540 (+0);

засобів ППО – 1 242 (+2);

літаків – 428;

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141);

крилатих ракет – 3 926;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 211 (+88);

спеціальної техніки – 3 996 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 359-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

