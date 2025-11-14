Новогодние праздники 2025–2026: когда выходные, а когда рабочие дни
- В Украине действует военное положение, поэтому все дополнительные выходные на праздники, приходящиеся на будние дни, отменены.
- Частные компании могут самостоятельно определять, предоставлять ли своим работникам выходные на новогодние праздники.
- Для государственных учреждений 31 декабря и 1 января остаются рабочими днями в соответствии с действующим законодательством.
Декабрь — это месяц ожидания чуда, когда год приближается к своему завершению, а улицы сияют праздничными огнями.
В это время украинцы готовятся к зимним праздникам, чествуют Вооруженные Силы Украины, святого Николая и готовятся встречать Новый год. Календарь декабря полон государственных, профессиональных и международных дат, несущих тепло, благодарность и добрые пожелания.
Будут ли выходные в Украине на новогодние праздники в декабре 2025 года, читайте в нашем материале.
Будут ли выходные на новогодние праздники в Украине 2025-2026
В Украине из-за войны, начатой страной-агрессором Россией, в настоящее время действует военное положение. В связи с этим все дополнительные выходные на период праздников отменены в соответствии с Законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.
Для государственных учреждений выходных на новогодние праздники в Украине не будет. В то же время частные компании самостоятельно решают, предоставлять ли своим работникам дополнительный отдых. Итак, будут ли выходные в декабре 2025 года, зависит от конкретного работодателя.
Как провести выходные на новогодние праздники 2025-2026
Переход с 31 декабря на 1 января — это не только момент смены календаря, но и символическая граница между прошлым и будущим. Новогодние праздники в Украине — это прекрасная возможность подвести итоги года, отметить собственные достижения, поблагодарить себя за прожитые месяцы и встретить новый год с чистыми мыслями и открытым сердцем.
Знаменательные даты в декабре 2025 года
- 1 декабря День работников прокуратуры
- 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства, Всемирный день предотвращения загрязнения, Всемирный день компьютерной грамотности
- 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью, Международный день дизайнеров и аниматоров
- 4 декабря — День ракетных войск и артиллерии Украины, Международный день банков, Всемирный день охраны дикой природы
- 5 декабря — Международный день волонтеров, День работников статистики, День почвоведа в Украине
- 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая
- 12 декабря — День Сухопутных войск ВСУ
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, День благотворительности в Украине, День хорового пения
- 15 декабря — День работников суда Украины
- 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы Украины, Международный день защиты секс-работниц от насилия
- 18 декабря — День военной контрразведки СБУ, Международный день мигранта
- 19 декабря — День адвокатуры, Международный день помощи бедным, День эмо, День уродливого свитера
- 21 декабря — День Государственной службы занятости Украины, Всемирный день медитации, Всемирный день баскетбола, День зимнего солнцестояния, Всемирный день оргазма
- 23 декабря — День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней
- 24 декабря — Святвечер, День работников архивных учреждений Украины
- 25 декабря — Рождество Христово
- 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы, День рождественской конфеты, День подарков
- 27 декабря — День контрразведки СБУ, Международный день готовности к эпидемиям
- 29 декабря — День информационно-медийных структур Министерства обороны и ВСУ, Международный день виолончели
- 31 декабря — Щедрый вечер или Маланка, День шампанского, День принятия решений
