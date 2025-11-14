Декабрь — это месяц ожидания чуда, когда год приближается к своему завершению, а улицы сияют праздничными огнями.

В это время украинцы готовятся к зимним праздникам, чествуют Вооруженные Силы Украины, святого Николая и готовятся встречать Новый год. Календарь декабря полон государственных, профессиональных и международных дат, несущих тепло, благодарность и добрые пожелания.

Будут ли выходные в Украине на новогодние праздники в декабре 2025 года, читайте в нашем материале.

Будут ли выходные на новогодние праздники в Украине 2025-2026

В Украине из-за войны, начатой страной-агрессором Россией, в настоящее время действует военное положение. В связи с этим все дополнительные выходные на период праздников отменены в соответствии с Законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Для государственных учреждений выходных на новогодние праздники в Украине не будет. В то же время частные компании самостоятельно решают, предоставлять ли своим работникам дополнительный отдых. Итак, будут ли выходные в декабре 2025 года, зависит от конкретного работодателя.

Как провести выходные на новогодние праздники 2025-2026

Переход с 31 декабря на 1 января — это не только момент смены календаря, но и символическая граница между прошлым и будущим. Новогодние праздники в Украине — это прекрасная возможность подвести итоги года, отметить собственные достижения, поблагодарить себя за прожитые месяцы и встретить новый год с чистыми мыслями и открытым сердцем.

Знаменательные даты в декабре 2025 года

1 декабря День работников прокуратуры

2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства, Всемирный день предотвращения загрязнения, Всемирный день компьютерной грамотности

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью, Международный день дизайнеров и аниматоров

4 декабря — День ракетных войск и артиллерии Украины, Международный день банков, Всемирный день охраны дикой природы

5 декабря — Международный день волонтеров, День работников статистики, День почвоведа в Украине

6 декабря — День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая

12 декабря — День Сухопутных войск ВСУ

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, День благотворительности в Украине, День хорового пения

15 декабря — День работников суда Украины

17 декабря — День работника государственной исполнительной службы Украины, Международный день защиты секс-работниц от насилия

18 декабря — День военной контрразведки СБУ, Международный день мигранта

19 декабря — День адвокатуры, Международный день помощи бедным, День эмо, День уродливого свитера

21 декабря — День Государственной службы занятости Украины, Всемирный день медитации, Всемирный день баскетбола, День зимнего солнцестояния, Всемирный день оргазма

23 декабря — День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней

24 декабря — Святвечер, День работников архивных учреждений Украины

25 декабря — Рождество Христово

26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы, День рождественской конфеты, День подарков

27 декабря — День контрразведки СБУ, Международный день готовности к эпидемиям

29 декабря — День информационно-медийных структур Министерства обороны и ВСУ, Международный день виолончели

31 декабря — Щедрый вечер или Маланка, День шампанского, День принятия решений

