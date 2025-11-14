Грудень — це місяць очікування дива, коли рік наближається до свого завершення, а вулиці сяють святковими вогнями.

У цей час українці готуються до зимових свят, вшановують Збройні Сили України, святого Миколая та готуються зустрічати Новий рік. Календар грудня сповнений державних, професійних і міжнародних дат, що несуть тепло, вдячність і добрі побажання.

Чи будуть вихідні в Україні на новорічні свята у грудні 2025, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Чи будуть вихідні на новорічні свята в Україні 2025-2026

В Україні через війну, розпочату країною-агресором Росією, наразі діє воєнний стан. У зв’язку з цим усі додаткові вихідні на період свят скасовано відповідно до Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Для державних установ вихідних на новорічні свята в Україні не буде. Водночас приватні компанії самостійно вирішують, чи надавати своїм працівникам додатковий відпочинок. Отже, чи будуть вихідні у грудні 2025, залежить від конкретного роботодавця.

Як провести вихідні на новорічні свята 2025-2026

Перехід із 31 грудня на 1 січня – це не лише момент зміни календаря, а й символічна межа між минулим і майбутнім. Новорічні свята в Україні – це чудова нагода підсумувати рік, відзначити власні досягнення, подякувати собі за прожиті місяці та зустріти новий рік із чистими думками і відкритим серцем.

Визначні дати у грудні 2025 року

1 грудня День працівників прокуратури

2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства, Всесвітній день запобігання забрудненню, Всесвітній день комп’ютерної грамотності

3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів

4 грудня — День ракетних військ і артилерії України, Міжнародний день банків, Всесвітній день охорони дикої природи

5 грудня — Міжнародний день волонтерів, День працівників статистики, День ґрунтознавця в Україні

6 грудня — День Збройних Сил України, День святого Миколая

12 грудня — День Сухопутних військ ЗСУ

14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, День благодійності в Україні, День хорового співу

15 грудня — День працівників суду України

17 грудня — День працівника державної виконавчої служби України, Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства

18 грудня — День військової контррозвідки СБУ, Міжнародний день мігранта

19 грудня — День адвокатури, Міжнародний день допомоги бідним, День емо, День потворного светра

21 грудня — День Державної служби зайнятості України, Всесвітній день медитації, Всесвітній день баскетболу, День зимового сонцестояння, Всесвітній день оргазму

23 грудня — День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів

24 грудня — Святвечір, День працівників архівних установ України

25 грудня — Різдво Христове

26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці, День різдвяної цукерки, День подарунків

27 грудня — День контррозвідки СБУ, Міжнародний день готовності до епідемій

29 грудня — День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та ЗСУ, Міжнародний день віолончелі

31 грудня — Щедрий вечір або Маланка, День шампанського, День ухвалення рішень

Про повний перелік святкових дат у грудні, читайте тут.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.