Потери врага на 14 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 360-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 152 160 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 14 ноября 2025 года

личного состава – около 1 156 440 (+1040);

танков – 11 344;

боевых бронированных машин – 23 569 (+2);

артиллерийских систем – 34 423 (+35);

РСЗО – 1 540;

средств ПВО – 1 242;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442);

крылатых ракет – 3 926;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 306 (+95);

специальной техники – 3 993.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.