Потери РФ на 14 ноября: уничтожено 1 040 оккупантов и 35 артсистем
Потери врага на 14 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 360-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 152 160 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 14 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 156 440 (+1040);
- танков – 11 344;
- боевых бронированных машин – 23 569 (+2);
- артиллерийских систем – 34 423 (+35);
- РСЗО – 1 540;
- средств ПВО – 1 242;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442);
- крылатых ракет – 3 926;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 306 (+95);
- специальной техники – 3 993.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
