Потери врага на 14 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 360-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 152 160 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 14 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 156 440 (+1040);
  • танков – 11 344;
  • боевых бронированных машин – 23 569 (+2);
  • артиллерийских систем – 34 423 (+35);
  • РСЗО – 1 540;
  • средств ПВО – 1 242;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442);
  • крылатых ракет – 3 926;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 306 (+95);
  • специальной техники – 3 993.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 14 ноября 2025 года – ситуация на фронте
Військові ЗСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеКартаФронт
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.