Втрати ворога на 14 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 040 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 360-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 152 160 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 14 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 156 440 (+1 040) осіб;
  • танків – 11 344;
  • бойових броньованих машин – 23 569 (+2);
  • артилерійських систем – 34 423 (+35);
  • РСЗВ – 1 540;
  • засобів ППО – 1 242;
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442);
  • крилатих ракет – 3 926;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 306 (+95);
  • спеціальної техніки – 3 993.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 360-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Військові ЗСУ

