Втрати ворога на 14 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 040 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 360-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 152 160 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 14 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 156 440 (+1 040) осіб;

танків – 11 344;

бойових броньованих машин – 23 569 (+2);

артилерійських систем – 34 423 (+35);

РСЗВ – 1 540;

засобів ППО – 1 242;

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442);

крилатих ракет – 3 926;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 306 (+95);

спеціальної техніки – 3 993.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 360-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

