Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 14 листопада: знищено 1 040 окупантів та 35 артсистем
Втрати ворога на 14 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 040 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 360-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 152 160 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 14 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 156 440 (+1 040) осіб;
- танків – 11 344;
- бойових броньованих машин – 23 569 (+2);
- артилерійських систем – 34 423 (+35);
- РСЗВ – 1 540;
- засобів ППО – 1 242;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442);
- крилатих ракет – 3 926;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 306 (+95);
- спеціальної техніки – 3 993.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 360-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
