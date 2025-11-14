В столице правоохранители задержали руководителя одной из украинских политических партий, которого подозревают в мошенничестве.

Он предлагал приобрести проходные места в партийном списке и гарантировал “клиентам” статус народного депутата на ближайших парламентских выборах.

О факте задержания сообщила Киевская городская прокуратура.

Руководитель политической партии продавал мандаты депутата

Следователи установили, что 41-летний житель Киева, возглавлявший политическую партию, деятельность которой была прекращена в октябре 2025 года, приглашал желающих присоединиться к его политическому проекту.

Он убеждал, что после получения проходной позиции в избирательном списке на предстоящих выборах в Верховную Раду Украины они смогут стать депутатами.

Во время личных встреч он раздавал свои визитки, где было указано, что он является кандидатом в президенты Украины.

Подозреваемый оценивал возможную политическую карьеру от своей партии в $160 тыс.

Из этой суммы, по его словам, $100 тыс. составлял вступительный взнос, а еще $60 тыс. должны были пойти на развитие партии.

Как отметили в СБУ, мужчину задержали в киевском ресторане во время получения всей суммы за включение лица в партийный список.

По данным СМИ, речь идет о Валерии Токаре, возглавляющем политическую силу Гарант.

Фигурант распространял кремлевские нарративы

Кроме того, следствие установило, что фигурант публично распространял ложные сообщения о Силах обороны и ситуации в Украине, а также распространял кремлевские нарративы о событиях на фронте и призывал к срыву мобилизации.

Для публикации деструктивных материалов он использовал собственные страницы в социальных сетях, где в общей сложности имел почти полмиллиона подписчиков.

Во время обысков у него нашли технику и документы, подтверждающие его причастность к мошенничеству.

Подозрение ему объявлено по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Мужчина находится под стражей, альтернативой определен залог в 6 млн 725 тыс. грн.

Следственные действия продолжаются, в частности для определения возможности дополнительной квалификации его действий.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

