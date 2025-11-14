За $160 тыс. обещал мандат нардепа: в Киеве задержали руководителя ликвидированной партии
- В Киеве задержали главу партии, который за $160 тыс. продавал проходное место в избирательном списке.
- Он также распространял фейки о Силах обороны и кремлевские нарративы в соцсетях.
В столице правоохранители задержали руководителя одной из украинских политических партий, которого подозревают в мошенничестве.
Он предлагал приобрести проходные места в партийном списке и гарантировал “клиентам” статус народного депутата на ближайших парламентских выборах.
О факте задержания сообщила Киевская городская прокуратура.
Руководитель политической партии продавал мандаты депутата
Следователи установили, что 41-летний житель Киева, возглавлявший политическую партию, деятельность которой была прекращена в октябре 2025 года, приглашал желающих присоединиться к его политическому проекту.
Он убеждал, что после получения проходной позиции в избирательном списке на предстоящих выборах в Верховную Раду Украины они смогут стать депутатами.
Во время личных встреч он раздавал свои визитки, где было указано, что он является кандидатом в президенты Украины.
Подозреваемый оценивал возможную политическую карьеру от своей партии в $160 тыс.
Из этой суммы, по его словам, $100 тыс. составлял вступительный взнос, а еще $60 тыс. должны были пойти на развитие партии.
Как отметили в СБУ, мужчину задержали в киевском ресторане во время получения всей суммы за включение лица в партийный список.
По данным СМИ, речь идет о Валерии Токаре, возглавляющем политическую силу Гарант.
Фигурант распространял кремлевские нарративы
Кроме того, следствие установило, что фигурант публично распространял ложные сообщения о Силах обороны и ситуации в Украине, а также распространял кремлевские нарративы о событиях на фронте и призывал к срыву мобилизации.
Для публикации деструктивных материалов он использовал собственные страницы в социальных сетях, где в общей сложности имел почти полмиллиона подписчиков.
Во время обысков у него нашли технику и документы, подтверждающие его причастность к мошенничеству.
Подозрение ему объявлено по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.
Мужчина находится под стражей, альтернативой определен залог в 6 млн 725 тыс. грн.
Следственные действия продолжаются, в частности для определения возможности дополнительной квалификации его действий.
Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.