У столиці правоохоронці затримали керівника однієї з українських політичних партій, якого підозрюють у шахрайстві.

Він пропонував придбати прохідні місця у партійному списку та гарантував “клієнтам” статус народного депутата на найближчих парламентських виборах.

Про факт затримання повідомила Київська міська прокуратура.

Керівник політичної партії продавав мандат депутата

Слідчі встановили, що 41-річний мешканець Києва, який очолював політичну партію, діяльність якої була припинена у жовтні 2025 року, запрошував бажаючих приєднатися до його політичного проєкту.

Він переконував, що після отримання прохідної позиції у виборчому списку на майбутніх виборах до Верховної Ради України вони зможуть стати депутатами.

Під час особистих зустрічей він роздавав свої візитівки, де було вказано, що він є кандидатом у президенти України.

Підозрюваний оцінював можливу політичну кар’єру від своєї партії у $160 тис.

Із цієї суми, за його словами, $100 тис. становив вступний внесок, а ще $60 тис. мали піти на розвиток партії.

Як зазначили в СБУ, чоловіка затримали у київському ресторані під час отримання всієї суми за включення особи до партійного списку.

За даними ЗМІ, мова йде Валерія Токара, який очолює політичну силу Гарант.

Фігурант розповсюджував кремлівські наративи

Крім того, слідство встановило, що фігурант публічно поширював неправдиві повідомлення про Сили оборони та ситуацію в Україні, а також розповсюджував кремлівські наративи щодо подій на фронті та закликав до зриву мобілізації.

Для публікації деструктивних матеріалів він використовував власні сторінки у соціальних мережах, де загалом мав майже пів мільйона підписників.

Під час обшуків у нього знайшли техніку та документи, які підтверджують його причетність до шахрайства.

Підозру йому оголошено за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Чоловік перебуває під вартою, альтернативою визначено заставу у 6 млн 725 тис. грн.

Слідчі дії тривають, зокрема для визначення можливості додаткової кваліфікації його дій.

Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

