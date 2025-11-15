Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о поддержке украинских беженцев в последний раз.

Об этом сообщает польское издание Kresy.pl.

Польша прекратит помогать украинским беженцам

Глава Польши подчеркнул, что помощь украинцам должна сочетаться с ответственностью и равным отношением ко всем национальным меньшинствам.

— Я не хочу быть президентом хаоса, поэтому подписал вторую версию закона о помощи украинцам, но сделал это в последний раз, — заявил Навроцкий.

Он добавил, что система поддержки нуждается в упорядочении, а граждане Украины должны получать помощь на тех же условиях, что и другие меньшинства в Польше.

Навроцкий пояснил, что предыдущая версия документа содержала норму о выплатах 800+ украинцам, которые не работают в Польше.

Это он назвал несправедливым по отношению к польским гражданам.

— Это было решение, которое нельзя было принять. Оно было несправедливым для поляков, — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Навроцкий все-таки подписал закон о помощи украинцам.

Как отметил руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий, это последний документ в формате специальной или исключительной помощи.

Богуцкий уточнил, что подпись стала сигналом для правительства — необходимо пересматривать проблемные законы и упорядочивать систему поддержки.

Что предусматривает новый закон

15 сентября Сейм принял документ, который определяет статус украинцев, бежавших от российской агрессии, и условия оказания им помощи.

Закон был разработан после президентского вето на предыдущие поправки.

Основные положения:

выплаты 800+ будут предоставляться только тем, кто работает или имеет детей, которые учатся в польской школе;

исключения — люди с инвалидностью;

помощь будет доступна только при условии, что украинец получает не менее 50% минимальной зарплаты;

польские власти ежемесячно будут проверять, работает ли человек; в случае отсутствия работы выплаты приостанавливаются;

будут контролировать и то, не покидали ли украинцы территорию Польши.

Кроме того, вводятся ограничения для взрослых украинцев на доступ к некоторым медицинским услугам: реабилитации, стоматологии, медикаментозному лечению и участию в программах здравоохранения.

В то же время легальное пребывание украинцев продлевается до 4 марта 2026 года — в соответствии с решением Совета ЕС.

