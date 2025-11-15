Навроцкий подписал закон о поддержке украинцев и подчеркнул, что это было в последний раз
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о поддержке украинских беженцев в последний раз.
Об этом сообщает польское издание Kresy.pl.
Польша прекратит помогать украинским беженцам
Глава Польши подчеркнул, что помощь украинцам должна сочетаться с ответственностью и равным отношением ко всем национальным меньшинствам.
— Я не хочу быть президентом хаоса, поэтому подписал вторую версию закона о помощи украинцам, но сделал это в последний раз, — заявил Навроцкий.
Он добавил, что система поддержки нуждается в упорядочении, а граждане Украины должны получать помощь на тех же условиях, что и другие меньшинства в Польше.
Навроцкий пояснил, что предыдущая версия документа содержала норму о выплатах 800+ украинцам, которые не работают в Польше.
Это он назвал несправедливым по отношению к польским гражданам.
— Это было решение, которое нельзя было принять. Оно было несправедливым для поляков, — подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что Навроцкий все-таки подписал закон о помощи украинцам.
Как отметил руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий, это последний документ в формате специальной или исключительной помощи.
Богуцкий уточнил, что подпись стала сигналом для правительства — необходимо пересматривать проблемные законы и упорядочивать систему поддержки.
Что предусматривает новый закон
15 сентября Сейм принял документ, который определяет статус украинцев, бежавших от российской агрессии, и условия оказания им помощи.
Закон был разработан после президентского вето на предыдущие поправки.
Основные положения:
- выплаты 800+ будут предоставляться только тем, кто работает или имеет детей, которые учатся в польской школе;
- исключения — люди с инвалидностью;
- помощь будет доступна только при условии, что украинец получает не менее 50% минимальной зарплаты;
- польские власти ежемесячно будут проверять, работает ли человек; в случае отсутствия работы выплаты приостанавливаются;
- будут контролировать и то, не покидали ли украинцы территорию Польши.
Кроме того, вводятся ограничения для взрослых украинцев на доступ к некоторым медицинским услугам: реабилитации, стоматологии, медикаментозному лечению и участию в программах здравоохранения.
В то же время легальное пребывание украинцев продлевается до 4 марта 2026 года — в соответствии с решением Совета ЕС.