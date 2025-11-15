Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про підтримку українських біженців востаннє.

Про це повідомляє польське видання Kresy.pl.

Польща припинить допомагати українським біженцям

Глава Польщі наголосив, що допомога українцям має поєднуватися з відповідальністю та рівним ставленням до всіх національних меншин.

— Я не хочу бути президентом хаосу, тому підписав другу версію закону про допомогу українцям, але зробив це востаннє, — заявив Навроцький.

Він додав, що система підтримки потребує впорядкування, а громадяни України повинні отримувати допомогу на тих самих умовах, що й інші меншини у Польщі.

Навроцький пояснив, що попередня версія документа містила норму про виплати 800+ українцям, які не працюють у Польщі.

Це він назвав несправедливим щодо польських громадян.

— Це було рішення, яке не можна було прийняти. Воно було несправедливим для поляків, — наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що Навроцький таки підписав закон про допомогу українцям.

Як зазначив керівник президентської канцелярії Збіґнєв Боґуцький, це останній документ у форматі спеціальної чи виняткової допомоги.

Боґуцький уточнив, що підпис став сигналом для уряду — необхідно переглядати проблемні закони та впорядковувати систему підтримки.

Що передбачає новий закон

15 вересня Сейм ухвалив документ, який визначає статус українців, що втекли від російської агресії, та умови надання їм допомоги.

Закон був розроблений після президентського вето на попередні поправки.

Основні положення:

виплати 800+ будуть надаватися лише тим, хто працює або має дітей, які навчаються у польській школі;

винятки — люди з інвалідністю;

допомога буде доступною лише за умови, що українець отримує не менше 50% мінімальної зарплати;

польська влада щомісяця перевірятиме, чи працює людина; у разі відсутності роботи виплати призупиняються;

контролюватимуть і те, чи не покидали українці територію Польщі.

Крім того, запроваджуються обмеження для дорослих українців щодо доступу до деяких медичних послуг: реабілітації, стоматології, медикаментозного лікування та участі у програмах охорони здоров’я.

Водночас легальне перебування українців продовжується до 4 березня 2026 року — відповідно до рішення Ради ЄС.

