Сухопутные войска Вооруженных сил Украины пересматривают подход к интеграции иностранных добровольцев, расширяя возможности их службы и повышая эффективность привлечения в боевые подразделения.

О соответствующих изменениях командование сообщило 16 ноября в Telegram.

Сухопутные войска обновили систему привлечения иностранцев

В ведомстве отметили, что отдельные форматы, которые были введены в 2022 году для оперативного приема иностранцев, уже выполнили свою функцию.

Сейчас смотрят

С тех пор ситуация на линии фронта и потребности подразделений существенно трансформировались.

— В настоящее время происходит эволюция подхода к применению иностранных военнослужащих. Ключевым принципом новой модели является максимально эффективное использование их опыта, мотивации и профессиональных навыков в тех подразделениях, где они нужны больше всего, — говорится в сообщении.

Добровольцам из других стран, которые заключают контракт с ВСУ, открывают более широкие возможности для прохождения службы.

В частности, речь идет о праве самостоятельно выбирать боевую бригаду, направление своего участия и вид деятельности в соответствии с собственным опытом и подготовкой.

Такой подход должен способствовать лучшей интеграции в боевые части и обеспечить иностранцам равные условия с военными Украины.

В командовании Сухопутных войск подчеркнули, что и в дальнейшем будут обеспечены прозрачные и действенные механизмы службы для всех, кто сознательно присоединяется к защите государства.

Что известно о создании Интернационального легиона

27 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский обратился к иностранцам с призывом присоединиться к сопротивлению российской агрессии.

Было объявлено, что из добровольцев из-за рубежа, которые проявят желание воевать на стороне Украины, сформируют отдельный Интернациональный легион территориальной обороны.

Уже на следующий день глава государства ввел временный безвизовый режим для иностранцев-добровольцев.

28 февраля Министерство обороны сообщило, что несколько тысяч граждан других стран выразили намерение присоединиться к Интернациональному легиону территориальной обороны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.