Сухопутні війська Збройних сил України переглядають підхід до інтеграції іноземних добровольців, розширюючи можливості їхньої служби та підвищуючи ефективність залучення у бойові підрозділи.

Про відповідні зміни командування повідомило 16 листопада у Telegram.

Сухопутні війська оновили систему залучення іноземців

У відомстві зазначили, що окремі формати, які були запроваджені у 2022 році для оперативного прийому іноземців, уже виконали свою функцію.

Зараз дивляться

Відтоді ситуація на лінії фронту та потреби підрозділів істотно трансформувалися.

– На даний момент відбувається еволюція підходу до застосування іноземних військовослужбовців. Ключовим принципом нової моделі є максимально ефективне використання їхнього досвіду, мотивації та професійних навичок у тих підрозділах, де вони потрібні найбільше, – йдеться у повідомленні.

Добровольцям з інших країн, які укладають контракт із ЗСУ, відкривають ширші можливості для проходження служби.

Зокрема, йдеться про право самостійно обирати бойову бригаду, напрямок своєї участі та вид діяльності відповідно до власного досвіду й підготовки.

Такий підхід має сприяти кращій інтеграції у бойові частини та забезпечити іноземцям рівні умови з військовими України.

У командуванні Сухопутних військ наголосили, що і надалі будуть забезпечені прозорі й дієві механізми служби для всіх, хто свідомо долучається до захисту держави.

Що відомо про створення Інтернаціонального легіону

27 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський звернувся до іноземців із закликом приєднуватися до спротиву російській агресії.

Було оголошено, що з добровольців з-за кордону, які виявлять бажання воювати на боці України, сформують окремий Інтернаціональний легіон територіальної оборони.

Уже наступного дня глава держави запровадив тимчасовий безвізовий режим для іноземців-добровольців.

28 лютого Міністерство оборони повідомило, що декілька тисяч громадян інших країн висловили намір долучитися до Інтернаціонального легіону тероборони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.