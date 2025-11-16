Украина подготовила соглашение с Грецией о поставках газа, что позволит создать еще один маршрут импорта топлива на зимний период.

Об этом заявил в обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Обращение Зеленского

– Мы не теряем ни одного дня для нашего государства, уже сегодня подготовили соглашение с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставок газа – чтобы максимально обезопасить на зиму маршруты импорта газа для Украины, – сказал глава государства.

Президент сообщил, что уже достигнуты договоренности о финансировании импорта газа почти на €2 млрд, что должно компенсировать потери украинской добычи в результате российских обстрелов.

Финансирование обеспечивают правительство Украины, европейские партнеры и европейские банки под гарантии Еврокомиссии. Также присоединяются украинские банки и Норвегия, а переговоры с американскими партнерами продолжаются.

– Создаем широкие возможности для поставок зимой. Спасибо всем, кто нам помогает! Спасибо всем, кто с нами, с Украиной, с украинским народом! Слава Украине! – подытожил Зеленский.

Ранее СМИ писали, что в воскресенье, 16 ноября, президент Владимир Зеленский посетит Афины.

Отмечалось, что его прибытие ожидается в начале полудня. Зеленский посетит Администрацию президента, где встретится с президентом страны Константиносом Тасуласом.

