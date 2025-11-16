Зеленський прибув до Афін: усе про візит президента
Президент України Володимир Зеленський прибув до Афін у рамках європейського турне.
Про це повідомляє грецьке видання Ept news.
Зеленський прибув до Афін: що відомо
Літак президента України приземлився в аеропорту Елефтеріос Венізелос близтко 12:30, де його зустрів віце-прем’єр Греції Костіс Хацідакіс.
О 13:00 відбудеться зустріч Зеленського з Президентом Республіки Константіносом Тасуласом у Президентському палаці, а о 13:45 – з Прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом у палаці Максимос.
Після переговорів заплановані заяви для преси та розширена зустріч делегацій.
Одним із ключових питань візиту є домовленість із Грецією щодо створення нового маршруту постачання зрідженого природного газу для України та фінансування імпорту на суму майже €2 млрд.
Раніше президент повідомляв, що домовленість із Грецією дозволить створити ще один напрямок імпорту газу на зимовий період.
Фінансування забезпечують уряд України, європейські партнери, банки під гарантії Єврокомісії, а також українські банки та Норвегія.
Зеленський вперше відвідав Афіни у серпні 2023 року.
Наступними зупинками його європейського турне будуть Париж і Мадрид.