Президент України Володимир Зеленський прибув до Афін у рамках європейського турне.

Про це повідомляє грецьке видання Ept news.

Зеленський прибув до Афін: що відомо

Літак президента України приземлився в аеропорту Елефтеріос Венізелос близтко 12:30, де його зустрів віце-прем’єр Греції Костіс Хацідакіс.

О 13:00 відбудеться зустріч Зеленського з Президентом Республіки Константіносом Тасуласом у Президентському палаці, а о 13:45 – з Прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом у палаці Максимос.

Після переговорів заплановані заяви для преси та розширена зустріч делегацій.

Одним із ключових питань візиту є домовленість із Грецією щодо створення нового маршруту постачання зрідженого природного газу для України та фінансування імпорту на суму майже €2 млрд.

Раніше президент повідомляв, що домовленість із Грецією дозволить створити ще один напрямок імпорту газу на зимовий період.

Фінансування забезпечують уряд України, європейські партнери, банки під гарантії Єврокомісії, а також українські банки та Норвегія.

Зеленський вперше відвідав Афіни у серпні 2023 року.

Наступними зупинками його європейського турне будуть Париж і Мадрид.

