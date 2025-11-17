Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гэвином Грэем начала дискуссии с украинскими властями о запуске новой программы расширенного финансирования (EFF).

Об этом сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

Дискуссии по расширенному финансированию МВФ

По словам Тофано, переговоры сосредоточены на ключевых направлениях экономической политики Украины.

В центре внимания — налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика, которая должна обеспечить стабильность в сложных условиях высокой неопределенности.

Кроме того, миссия МВФ уделяет внимание структурным реформам, в частности мерам по улучшению управления, борьбе с коррупцией и стимулированию экономического роста.

— Дискуссии будут сосредоточены на целях экономической политики власти с акцентом как на налогово-бюджетную и денежно-кредитную политики, так и на структурные меры, направленные на усиление управления и поддержку экономического роста, — отметила Тофано.

Ранее сообщалось, что МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала (SLA) о седьмом пересмотре четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) на сумму $15,5 млрд.

Тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что очередной транш Украина сможет получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров МВФ.

