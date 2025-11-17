Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм почала дискусії з українською владою щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Дискусії щодо розширеного фінансування МВФ

За словами Тофано, переговори зосереджені на ключових напрямках економічної політики України.

У центрі уваги – податково-бюджетна та грошово-кредитна політика, що має забезпечити стабільність у складних умовах високої невизначеності.

Крім того, місія МВФ приділяє увагу структурним реформам, зокрема заходам із покращення управління, боротьбі з корупцією та стимулюванню економічного зростання.

— Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування та підтримку економічного зростання, – зазначила Тофано.

Раніше повідомлялося, що МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо сьомого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) на суму $15,5 млрд.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що черговий транш Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ.

