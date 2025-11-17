15 листопада стартувала програма Зимова підтримка, запроваджена державою, щоби підтримати кожного, хто цього потребує у важкі часи.

Одноразова грошова виплата в розмірі 1 000 гривень надається всім українцям, зокрема й дітям, які перебувають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Як подати заявку на 1000 грн “від Зеленського” на дитину — читайте на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Як отримати 1000 грн “від Зеленського” на дитину — інструкція

Подати заявку на отримання грошової допомоги у розмірі 1000 грн можна:

за допомогою застосунку Дія;

через Укрпошту (громадяни, які отримують пенсії та інші соцвиплати).

Оформити допомогу можна на дорослу людину, а також на дитину (алгоритм схожий).

Зверніть увагу! Виплату на дитину (дітей) може отримати лише один із батьків.

Як оформити 1000 “від Зеленського” на дитину через Дію

Для цього необхідно виконати такі дії:

Встановіть або відкрийте мобільний застосунок Дія.

У розділі Сервіси виберіть Зимову підтримку та ознайомтеся з умовами програми та натисніть розпочати.

виберіть та ознайомтеся з умовами програми та натисніть розпочати. Оберіть отримувача допомоги. Якщо у Дії відображається цифрове свідоцтво про народження дитини, натисніть на нього. Якщо документ не відображається, тоді його потрібно спочатку додати, а потім обрати для оформлення допомоги.

Виберіть картку Національний кешбек. Якщо такої немає, тоді Дія запропонує відкрити її в одному з банків-партнерів.

Перевірте внесені дані, підтвердьте своє перебування на території України й відправте заявку.

Після схвалення заявки кошти надійдуть на обрану картку у застосунку Дія. Зарахування відбувається протягом десяти робочих днів.

Як оформити 1000 “від Зеленського” на дитину через Укрпошту

Для тих, хто не має можливості скористатися застосунком Дія, наприклад, мешканців віддалених населених пунктів без стабільного інтернету, власників смартфонів або людей з обмеженою мобільністю, передбачена альтернатива через Укрпошту. Подати заявку можна з 18 листопада по 24 грудня, звернувшись до будь-якого відділення або скориставшись послугами листоноші, яка обслуговує вашу адресу.

Особи, що не можуть самостійно відвідати відділення, можуть отримати консультацію та допомогу за телефоном гарячої лінії: 0 800 300 545. Після отримання SMS-повідомлення про нарахування коштів їх можна забрати у відділенні або отримати безпосередньо від листоноші вдома.

Для оформлення допомоги необхідно мати при собі такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу,

ідентифікаційний код або відмітку про його відсутність,

для дітей заявку подають батьки окремо на кожну дитину, надаючи свідоцтво про народження,

опікуни повинні мати при собі документи, що підтверджують особу та наявність опікунських повноважень.

Зазначаємо, що 1000 грн від держави неможливо отримати готівкою. Ці кошти можна використовувати для оплати комунальних послуг та купівлі українських товарів, ліків, книг тощо.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.