Парламентская ассамблея ОБСЕ официально присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных и незаконно депортированных российскими оккупантами.

Об этом сообщает МИД.

Возвращение украинских детей: как повлияет помощь ОБСЕ

Министерство отметило, что это решение стало результатом визита президента ассамблеи Пере Хуана Понса Сампьетро в Украину 7-8 октября.

Этот вопрос он обсуждал с президентом Владимиром Зеленским.

Всего в ПА ОБСЕ входит 57 государств-участников, а также – более 320 парламентариев, представляющих более миллиарда граждан.

Ожидается, что активная позиция организации по возвращению украинских детей будет способствовать консолидации глобальных усилий против незаконных депортаций и привлечению РФ к ответственности.

Кроме того, она должна усилить международную координацию, ускорить возвращение детей и обеспечить ответственность за нарушение прав ребенка в рамках полномасштабной агрессии России.

Ранее стало известно о назначении шведской депутатки Карины Эдебринк специальным представителем по вопросам похищенных и депортированных украинских детей.

По состоянию на начало ноября 2025 года в Международную коалицию, где сопредседательствуют Украина и Канада, входило более 40 государств, а также Совет Европы и ЕС.

Инициатива президента Bring Kids Back UA уже помогла вернуть более 1 700 детей.

Напомним, как сообщала уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук, по состоянию на конец марта 2023 года украинским властям было известно о более чем 19,5 тыс. детей, вывезенных из ВОТ в Россию, но их сложно подсчитать точно из-за оккупации.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украину смогли вернуть 1600 украинских детей.

