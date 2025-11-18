К Международной коалиции за возвращение украинских детей присоединилась ПА ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ официально присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных и незаконно депортированных российскими оккупантами.
Об этом сообщает МИД.
Возвращение украинских детей: как повлияет помощь ОБСЕ
Министерство отметило, что это решение стало результатом визита президента ассамблеи Пере Хуана Понса Сампьетро в Украину 7-8 октября.
Этот вопрос он обсуждал с президентом Владимиром Зеленским.
Всего в ПА ОБСЕ входит 57 государств-участников, а также – более 320 парламентариев, представляющих более миллиарда граждан.
Ожидается, что активная позиция организации по возвращению украинских детей будет способствовать консолидации глобальных усилий против незаконных депортаций и привлечению РФ к ответственности.
Кроме того, она должна усилить международную координацию, ускорить возвращение детей и обеспечить ответственность за нарушение прав ребенка в рамках полномасштабной агрессии России.
Ранее стало известно о назначении шведской депутатки Карины Эдебринк специальным представителем по вопросам похищенных и депортированных украинских детей.
По состоянию на начало ноября 2025 года в Международную коалицию, где сопредседательствуют Украина и Канада, входило более 40 государств, а также Совет Европы и ЕС.
Инициатива президента Bring Kids Back UA уже помогла вернуть более 1 700 детей.
Напомним, как сообщала уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук, по состоянию на конец марта 2023 года украинским властям было известно о более чем 19,5 тыс. детей, вывезенных из ВОТ в Россию, но их сложно подсчитать точно из-за оккупации.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украину смогли вернуть 1600 украинских детей.