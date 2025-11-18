Парламентська асамблея ОБСЄ офіційно доєдналась до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, викрадених та незаконно депортованих російськими окупантами.

Про це повідомляє МЗС.

Повернення українських дітей: як вплине допомога ОБСЄ

Міністерство зауважило, що це рішення стало результатом візиту президента асамблеї Пере Хуана Понса Самп’єтро до України 7-8 жовтня.

Це питання він обговорював з президентом Володимиром Зеленським.

Всього до ПА ОБСЄ входить 57 держав-учасниць, а також – понад 320 парламентаріїв, які представляють понад мільярд громадян.

Очікується, що активна позиція організації щодо повернення українських дітей сприятие консолідації глобальних зусиль проти незаконних депортацій та притягненню РФ до відповідальності.

Крім того, вона має посилити міжнародну координацію, пришвидшити повернення дітей та забезпечити відповідальність за порушення прав дитини у межах повномасштабної агресії Росії.

Раніше стало відомо про призначення шведської депутатки Каріни Едебрінк спеціальною представницею з питань викрадених та депортованих українських дітей.

Станом на початок листопаду 2025 року в Міжнародну коаліцію, де співголовують Україна та Канада, входило понад 40 держав, а також Рада Європи та ЄС.

Ініціатива президента Bring Kids Back UA вже допомогла повернути понад 1 700 дітей.

Нагадаємо, як повідомляла уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук, станом на кінець березня 2023 року українській владі було відомо про понад 19,5 тис. дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно підрахувати точно через окупацію.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що в Україну змогли повернути 1600 українських дітей.

Фото: Павло Фролов

