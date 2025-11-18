Зимова підтримка – проєкт президента України, що реалізується урядом для додаткової підтримки громадян у період підвищених зимових витрат. Отримати 1 000 грн можуть усі громадяни України: дорослі, діти та люди, що перебувають під опікою.

На кожну дитину подається окрема заявка, а опікуни подають документи, що підтверджують їхні повноваження. Виплата не надається тим, хто перебуває за межами країни або на тимчасово окупованих територіях.

До якого числа можна подати заявку на Зимову підтримку, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

До якого числа можна подати заявку на 1000 від Зеленського

15 листопада стартувала програма Зимова підтримка, яка об’єднує понад десять державних ініціатив, спрямованих на допомогу українцям під час холодного сезону. Уже з першого дня можна подати заявку на одноразову виплату 1000 грн.

У Мінсоцполітики розповіли, до якого числа можна подати заявку на отримання 1000 гривень в межах Зимової підтримки та як це зробити. Оформити заявку можна двома способами – у застосунку Дія або через Укрпошту. Програма діє з 15 листопада до 24 грудня 2025 року. Тобто, саме 24 грудня – останній день прийому заявок.

Як подати заявку через Дію

Онлайн-оформлення залишається найзручнішим способом. Переконайтеся, що застосунок оновлено, після чого:

Перейдіть у розділ Сервіси – Зимова підтримка. Заповніть потрібні дані та виберіть картку Національний кешбек. Підтвердіть заявку і вона одразу піде в обробку.



Якщо картка вже відкрита, її можна просто додати. Якщо ні, то потрібно оформити її у банку-партнері й прив’язати в застосунку.

Для подання заявки на дитину в Дії повинно відображатися її свідоцтво про народження. Якщо документ не підтягнувся, його можна додати вручну. У разі технічних проблем, варто звернутися до ДРАЦС або подати заяву через Укрпошту.

Як оформити допомогу через Укрпошту

Тим, хто отримує пенсію або державну допомогу через Укрпошту, подавати заявку не потрібно, адже кошти зарахують автоматично на вже створений рахунок.

Люди, які не користуються Дією, можуть подати заяву у відділенні Укрпошти з 18 листопада. Детальніше читайте тут.



Особи, яким важко пересуватися, можуть зателефонувати на 0 800 300 545, і листоноша допоможе оформити заявку вдома. У прифронтових районах працюють мобільні відділення.

На що можна витратити 1 000 грн

Кошти можна використовувати лише на українські товари та послуги:

продукти харчування (крім підакцизних),

медикаменти,

книжки,

оплату поштових і комунальних послуг,

благодійні внески.

1000 від Зеленського: до якого числа можна подати заявку та витратити гроші

Строки використання різні:

через Дію – до 30 червня 2026 року,

автоматично через Укрпошту – до 25 грудня 2025 року,

після подання заявки через Укрпошту – до 25 січня 2026 року.

Для найбільш вразливих категорій державою передбачена додаткова виплата 6 500 грн.

Джерело : Мінсоцполітики

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.