Поврежден вокзал в Днепре и пригородное депо: что в УЗ говорят об атаке
В результате ночной атаки 18 ноября в Днепре повреждены железнодорожное депо и пригородные электрички.
Об этом сообщил глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.
Атака на железнодорожный вокзал в Днепре 18 ноября — последствия
Перцовский уточнил, что это уже второй масштабный удар по пригородному депо в городе.
– Восстановили в первый раз, восстановим снова. Несмотря на масштабную ночную атаку (десятки БПЛА), утренние поезда Dnipro-Express отправлены по расписанию! Спасибо всем железнодорожным службам региона за железную четкость несмотря на сложнейшие обстоятельства, – говорится в сообщении.
Пресс-служба Укрзализныци также сообщила, что в Днепре поврежден ряд вагонов и инфраструктуры УЗ.
Напомним, вице-премьер-министр Алексей Кулеба сообщил, что в ночь на 18 ноября Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепре и Харьковской области.
Существенные разрушения понесла основная ремонтная мастерская, поврежден и вокзал. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что этой ночью Россия применила четыре баллистические ракеты Искандер-М и 114 ударных дронов Shahed, Гербера и других типов.
Силы обороны к утру сбили или приглушили 101 беспилотник на Севере, Юге и Востоке страны. Зафиксировано попадание четырех ракет и 13 дронов в 15 локациях, а также падение обломков в двух местах.