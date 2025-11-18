В результате ночной атаки 18 ноября в Днепре повреждены железнодорожное депо и пригородные электрички.

Об этом сообщил глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

Атака на железнодорожный вокзал в Днепре 18 ноября — последствия

Перцовский уточнил, что это уже второй масштабный удар по пригородному депо в городе.

Сейчас смотрят

– Восстановили в первый раз, восстановим снова. Несмотря на масштабную ночную атаку (десятки БПЛА), утренние поезда Dnipro-Express отправлены по расписанию! Спасибо всем железнодорожным службам региона за железную четкость несмотря на сложнейшие обстоятельства, – говорится в сообщении.

Пресс-служба Укрзализныци также сообщила, что в Днепре поврежден ряд вагонов и инфраструктуры УЗ.

Напомним, вице-премьер-министр Алексей Кулеба сообщил, что в ночь на 18 ноября Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепре и Харьковской области.

Существенные разрушения понесла основная ремонтная мастерская, поврежден и вокзал. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что этой ночью Россия применила четыре баллистические ракеты Искандер-М и 114 ударных дронов Shahed, Гербера и других типов.

Силы обороны к утру сбили или приглушили 101 беспилотник на Севере, Юге и Востоке страны. Зафиксировано попадание четырех ракет и 13 дронов в 15 локациях, а также падение обломков в двух местах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.