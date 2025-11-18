Внаслідок нічної атаки 18 листопада в Дніпрі пошкоджено залізничне депо та приміські електрички.

Про це повідомив очільник правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Атака на залізничний вокзал у Дніпрі 18 листопада – наслідки

Перцовський уточнив, що це вже другий масштабний удар по приміському депо в місті.

– Відновили в перший раз, відновимо знову. Попри масштабну нічну атаку (десятки БПЛА), ранкові поїзди Dnipro-Express відправлено за розкладом! Дякую всім залізничним службам регіону за залізну чіткість попри надскладні обставини, – йдеться у повідомленні.

Пресслужба Укрзалізниці також повідомила, що у Дніпрі пошкоджено низку вагонів та інфраструктури УЗ.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба повідомив, що у ніч проти 18 листопада Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Дніпрі та на Харківщині.

Суттєвих руйнацій зазнав основний ремонтний цех, пошкоджено й вокзал. На щастя, минулося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі Росія застосувала чотири балістичні ракети Іскандер-М та 114 ударних дронів Shahed, Гербера та інших типів.

Сили оборони до ранку збили або приглушили 101 безпілотник на Півночі, Півдні та Сході країни. Зафіксовано влучання чотирьох ракет і 13 дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.

Фото: Олександр Перцовський

