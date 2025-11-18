Пошкоджено вокзал у Дніпрі та приміське депо: що в УЗ говорять про атаку
Внаслідок нічної атаки 18 листопада в Дніпрі пошкоджено залізничне депо та приміські електрички.
Про це повідомив очільник правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.
Атака на залізничний вокзал у Дніпрі 18 листопада – наслідки
Перцовський уточнив, що це вже другий масштабний удар по приміському депо в місті.
– Відновили в перший раз, відновимо знову. Попри масштабну нічну атаку (десятки БПЛА), ранкові поїзди Dnipro-Express відправлено за розкладом! Дякую всім залізничним службам регіону за залізну чіткість попри надскладні обставини, – йдеться у повідомленні.
Пресслужба Укрзалізниці також повідомила, що у Дніпрі пошкоджено низку вагонів та інфраструктури УЗ.
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба повідомив, що у ніч проти 18 листопада Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Дніпрі та на Харківщині.
Суттєвих руйнацій зазнав основний ремонтний цех, пошкоджено й вокзал. На щастя, минулося без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі Росія застосувала чотири балістичні ракети Іскандер-М та 114 ударних дронів Shahed, Гербера та інших типів.
Сили оборони до ранку збили або приглушили 101 безпілотник на Півночі, Півдні та Сході країни. Зафіксовано влучання чотирьох ракет і 13 дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.
Фото: Олександр Перцовський