18 ноября в результате обстрела Днепра повреждено здание, в котором расположены редакции Суспільне Дніпро и Українського радіо.

Днепр обстрел: как сейчас выглядят редакции Суспільне Дніпро и Українського радіо

В результате обстрела РФ в здании редакции Суспільне Дніпро и Українського радіо произошел пожар, вылетели окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша. В некоторых местах обрушился потолок и стены.

В момент атаки сотрудников в редакции не было.

Как отметил главный редактор Суспільне Дніпро Евгений Педашенко, частично разрушен первый этаж здания там, где расположена большая студия.

— Мы не можем сейчас попасть на второй этаж и оценить масштабы разрушений, потому что есть определенные препятствия. Главное, на чем мы акцентируем, это то, что все наши сотрудники живы и не пострадали. Мы продолжаем работать, продолжаем выходить в прямые эфиры первого канала и работаем на всех наших диджитал-платформах Суспільне Днепр, пытаемся в кратчайшие сроки полностью восстановить нашу работу, — сказал он.

Со своей стороны менеджер Суспільне Дніпро Екатерина Лысюк сообщила, что студия выгорела полностью. Кроме центрального здания, повреждена также пристройка.

— В общем из того, что мы знаем, было до 15 взрывов. Пришлись как раз на территорию и на все наши здания. Сейчас разбираемся в ситуации, пытаемся понять масштабы трагедии, но работаем. Несмотря ни на что, мы продолжаем работать, продолжаем заниматься новостями, — сообщила она.

Кроме того, в результате массированной атаки было разрушено помещение киностудии Контрабас, которое находилось в здании редакции Суспільне Дніпро. Соучредитель кинокомпании Александра Тесленко рассказала: в результате удара РФ было уничтожено почти все их имущество.

Напомним, что в Днепре около 22:30 прогремела серия взрывов. Город и район оказались под массированной атакой Шахедов. В результате ударов есть раненые, также возникли пожары.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Суспільне Дніпро

Источник : Суспільне

