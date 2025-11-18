Студия выгорела: фото редакций Суспільне Дніпро и Українського радіо после атаки
- Здание редакции Суспільне и Українського Радіо пострадало в результате обстрела РФ 18 ноября.
- Студия полностью выгорела.
- Также было разрушено помещение киностудии Контрабас, которое находилось в здании редакции Суспільне Дніпро.
18 ноября в результате обстрела Днепра повреждено здание, в котором расположены редакции Суспільне Дніпро и Українського радіо.
Днепр обстрел: как сейчас выглядят редакции Суспільне Дніпро и Українського радіо
В результате обстрела РФ в здании редакции Суспільне Дніпро и Українського радіо произошел пожар, вылетели окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша. В некоторых местах обрушился потолок и стены.
В момент атаки сотрудников в редакции не было.
Как отметил главный редактор Суспільне Дніпро Евгений Педашенко, частично разрушен первый этаж здания там, где расположена большая студия.
— Мы не можем сейчас попасть на второй этаж и оценить масштабы разрушений, потому что есть определенные препятствия. Главное, на чем мы акцентируем, это то, что все наши сотрудники живы и не пострадали. Мы продолжаем работать, продолжаем выходить в прямые эфиры первого канала и работаем на всех наших диджитал-платформах Суспільне Днепр, пытаемся в кратчайшие сроки полностью восстановить нашу работу, — сказал он.
Со своей стороны менеджер Суспільне Дніпро Екатерина Лысюк сообщила, что студия выгорела полностью. Кроме центрального здания, повреждена также пристройка.
— В общем из того, что мы знаем, было до 15 взрывов. Пришлись как раз на территорию и на все наши здания. Сейчас разбираемся в ситуации, пытаемся понять масштабы трагедии, но работаем. Несмотря ни на что, мы продолжаем работать, продолжаем заниматься новостями, — сообщила она.
Кроме того, в результате массированной атаки было разрушено помещение киностудии Контрабас, которое находилось в здании редакции Суспільне Дніпро. Соучредитель кинокомпании Александра Тесленко рассказала: в результате удара РФ было уничтожено почти все их имущество.
Напомним, что в Днепре около 22:30 прогремела серия взрывов. Город и район оказались под массированной атакой Шахедов. В результате ударов есть раненые, также возникли пожары.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Суспільне Дніпро