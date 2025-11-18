РФ ударила по телебашне в Днепре: местные эфирные каналы и радио не вещают
Вечером 17 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр беспилотниками. Враг нанес удар по телебашне и бывшему советскому телецентру, где сейчас работают журналисты Суспільного.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов. Также повреждения получили здание редакции Суспільне Днепр и Украинское радио Днепр.
Удар по телебашне в Днепре: последствия
Борис Филатов эмоционально обратился к россиянам, отметив, что в этот раз они “превзошли самих себя”.
— Неужели вы думаете, что мы до сих пор смотрим, как при СССР, аналоговое телевидение? Наслаждаемся УТ-1 и УТ-2? Или вы считаете, что если вы лишите нас телевизора, то мы окончательно сломаемся? — написал мэр Днепра.
В результате удара по телебашне в Днепре местные эфирные каналы и радио сейчас не вещают.
Телебашню обследуют, чтобы определить уровень повреждений. Об этом Детектор медиа сообщила представительница Нацсовета в Днепропетровской области Елена Демченко.
— Башня стоит, каналы и радио, которые из нее вещают, не работают, — рассказала представительница Нацсовета.
По словам Демченко, здание Суспільного “выгорело”. Как пишет Суспільне, в результате обстрела в офисе вещателя произошел пожар, вылетели окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша. В момент атаки сотрудников в редакции не было.