Вечером 17 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр беспилотниками. Враг нанес удар по телебашне и бывшему советскому телецентру, где сейчас работают журналисты Суспільного.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов. Также повреждения получили здание редакции Суспільне Днепр и Украинское радио Днепр.

Удар по телебашне в Днепре: последствия

Борис Филатов эмоционально обратился к россиянам, отметив, что в этот раз они “превзошли самих себя”.

— Неужели вы думаете, что мы до сих пор смотрим, как при СССР, аналоговое телевидение? Наслаждаемся УТ-1 и УТ-2? Или вы считаете, что если вы лишите нас телевизора, то мы окончательно сломаемся? — написал мэр Днепра.

В результате удара по телебашне в Днепре местные эфирные каналы и радио сейчас не вещают.

Телебашню обследуют, чтобы определить уровень повреждений. Об этом Детектор медиа сообщила представительница Нацсовета в Днепропетровской области Елена Демченко.

— Башня стоит, каналы и радио, которые из нее вещают, не работают, — рассказала представительница Нацсовета.

По словам Демченко, здание Суспільного “выгорело”. Как пишет Суспільне, в результате обстрела в офисе вещателя произошел пожар, вылетели окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша. В момент атаки сотрудников в редакции не было.

