Увечері 17 листопада російські окупанти вкотре атакували Дніпро безпілотниками. Ворог вдарив по телевежі й колишньому радянському телецентру, де зараз працюють журналісти Суспільного.

Про це у Facebook повідомив мер міста Борис Філатов. Також пошкоджень зазнали будівля редакції Суспільне Дніпро та Українське радіо Дніпро.

Удар по телевежі у Дніпрі: наслідки

Борис Філатов емоційно звернувся до росіян, зазначивши, що цього разу вони “перевершили самі себе”.

– Невже ви думаєте, що ми досі дивимося, як за СРСР, аналогове телебачення? Насолоджуємося УТ-1 та УТ-2? Чи ви вважаєте, що якщо ви позбавите нас телевізора, то ми остаточно зламаємось? – написав мер Дніпра.

Унаслідок удару по телевежі у Дніпрі місцеві ефірні канали та радіо зараз не мовлять.

Телевежу обстежують, щоб визначити рівень пошкоджень. Про це Детектор медіа повідомила представниця Нацради у Дніпропетровській області Олена Демченко.

– Вежа стоїть, канали і радіо, які з неї мовлять, не працюють, – розповіла представниця Нацради.

За словами Демченко, будівля Суспільного “вигоріла”. Як пише Суспільне, внаслідок обстрілу в офісі мовника сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах. У момент атаки співробітників у редакції не було.

