Ночью, 18 ноября, Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепре и Харьковской области.

Об этом сообщили вице-премьер-министр Алексей Кулеба и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Днепре обошлось без жертв, а в Берестине пострадал железнодорожник.

Сейчас смотрят

Удар по Днепру: какие объекты пострадали

По словам Кулебы, российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Днепра десятками дронов.

Больше всего пострадало пригородное депо, которое обслуживает пассажирские электропоезда региона. Это уже второй массированный удар по этому объекту за время большой войны.

Существенные разрушения понесла основная ремонтная мастерская, поврежден и вокзал.

– К счастью, без пострадавших. Уже начат разбор завалов, оперативное восстановление. Несмотря на это, утренние электрички из Днепра отправлены по расписанию, – добавил вице-премьер.

Атаки в Харьковской области: последствия ударов

Ночью Россия также атаковала ряд железнодорожных станций Харьковской области.

Алексей Кулеба уточнил, что во время ударов по Берестину травмирован железнодорожник, которому оказали необходимую медицинскую помощь. Повреждены вагоны и другие объекты инфраструктуры сразу на четырех станциях.

Напомним, что этой ночью Россия применила четыре баллистические ракеты Искандер-М и 114 ударных дронов Shahed, Гербера и других типов.

Силы обороны к утру сбили или приглушили 101 беспилотник на Севере, Юге и Востоке страны. Зафиксировано попадание четырех ракет и 13 дронов на 15 локациях, а также падение обломков в двух местах.

Фото: Алексей Кулеба

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.