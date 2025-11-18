Графіки відключень електропостачання в Україні можуть діяти протягом усієї всього опалювального сезону. Такий варіант не виключається, оскільки війна Росії проти України ще не закінчена.

Про це заявив очільник правління Національної енергетичної компанії Укренерго Віталій Зайченко в інтерв’ю РБК-Україна.

Яка ситуація з енергосистемою

За словами Зайченка, Антикризовий енергетичний штаб, Рада національної безпеки і оборони є ключовими ланками для оцінки ризиків, прогнозування змін тактики російських обстрілів і можливих наслідків.

Очільник правління НАК Укренерго розповів, що нещодавно відбулося чергове засідання під головуванням прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Він пояснив, що до обговорення долучаються представники Збройних сил України та енергетики.

– Ми робимо прогнози ймовірного розвитку подій, представляємо на РНБО і засіданні штабів різних рівнів. Різні варіанти сценаріїв розглядаємо, – наголосив він.

Якби до нинішньої ситуації з енергетикою додалися ще морози, тоді відключення світла були б значно тривалішими, сказав Зайченко, проте Укренерго готове до різних сценаріїв.

Наприклад, відбувалися тренування в різних ситуаціях і випробували механізми балансування енергосистеми, зокрема за допомогою аварійної допомоги, коли є можливість провести її територією України, або шляхом збільшення імпорту.

Зайченко не виключає, що зміни у графіках обмеження електропотужності можуть відбуватися і в позитивний бік, адже триває робота з відновлення енергооб’єктів, але є лише питання часу.

Чи будуть відключення світла всю зиму

На думку очільника правління НАК Укренерго, прогнози, що графіки відключення світла діятимуть в різному обсязі, але протягом всієї зими, є потенційно можливими, адже війна не закінчена.

– Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі разом з власниками об’єктів генерації робимо все можливе, щоб відключення були мінімізовані або скасовані, – наголосив він.

На уточнювальне запитання про те, чи залишається актуальною порада одягати светри, Зайченко відповів, що європейці протягом десятиліть так роблять, адже просто економлять енергоресурси, хоча в них немає війни.

Очільник правління НАК Укренерго звернув увагу, що українці перебувають не в тій ситуації, коли є надлишок усього, тому потрібно брати такий приклад.

