Во второй половине ноября российская пропаганда активизирует дезинформационные нарративы вокруг расследования НАБУ о коррупции в энергетической сфере и сосредоточит усилия на попытках дестабилизировать ситуацию в Украине на фоне отключений электроэнергии.

Такой прогноз дали в Центре противодействия дезинформации.

Что задумала пропаганда РФ

Отмечается, что пропагандистские ресурсы РФ будут активно продвигать нарратив, будто отключение света – это вина украинской власти, а не следствие массированных ударов российских войск по объектам энергетики.

Кроме того, значительные усилия ru-пропаганды будут направлены на провоцирование конфликтов внутри украинского общества.

В то же время ожидается активизация производства фейков с помощью технологий искусственного интеллекта.

– Одной из ключевых тактик станет распространение коротких видео в TikTok и других платформах со “свидетельствами очевидцев” – часть из них может быть сгенерирована с помощью ИИ, чтобы имитировать эмоциональные выступления граждан, – говорится в сообщении.

Такие ролики будут сопровождаться массовыми комментариями ботов с призывами к “немедленной реакции” и протестам против власти. Параллельно будут продвигать дезинформацию о том, что отключения якобы вызваны “экспортом энергии” или “подготовкой к повышению тарифов”.

Также Центр прогнозирует усиление распространения фейков и манипуляций накануне годовщины Революции достоинства и Дня памяти жертв Голодомора, а также дальнейшее развертывание кампаний по дискредитации Сил обороны и санкций ЕС и США.

