18 и 19 ноября часть территории Украины накрыл первый снег. В некоторых регионах образовались туманы, что затрудняло видимость.

Где уже выпал снег в Украине, читайте в нашем материале.

Где уже выпал снег по состоянию на сейчас

О том, где выпал снег в 2025 году, сообщили горные спасатели Прикарпатья. По состоянию на 10:30 19.11.2025 на горе Поп Иван облачно, небольшой снег, ветер южный 15 м/с, температура воздуха -7⁰С.

Эта вершина, достигающая 2028,5 м, является одной из самых высоких в массиве Черногора на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На ней сохранились остатки польской астрономо-метеорологической обсерватории, известной как Белый Слон, частично восстановленной для туристических нужд.

Одновременно Государственная пограничная служба Украины сообщила о понижении температуры и появлении густых туманов в приграничных районах Львовской области. Пограничники опубликовали в своем официальном Facebook фото пограничных участков, подчеркнув, что туристам следует соблюдать безопасность, оставаться на обозначенных маршрутах и не нарушать границу.

Регионы, где уже выпал снег: фото

О снеге также сообщили в горнолыжном курорте Подобовец в Закарпатской области. Снег покрыл склоны.

В Львовской области первый снег зафиксировал Региональный ландшафтный парк Надсянский. По информации, опубликованной на официальной странице парка в Facebook, снег покрыл леса и превратил их в величественную зимнюю панораму. Парк призвал к осторожности во время прогулок и соблюдению правил безопасности на маршрутах.

Также сильный снег наблюдался в Татарове и Яремче, а также в Яблунице и Долине. Позже сообщали о снегопаде и в Буковеле, где для очистки дорог области вышла специальная техника, в частности на горных перевалах.

Итак, первый снег увидели не только в высокогорье, ведь белый покров зафиксировали также во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, подтверждая начало активной зимы.

Напомним, что УкрГМЦ предупреждал о снеге в Закарпатье в комментарии для Фактов ICTV. Именно тогда синоптик Иван Семилит рассказал нам, что снег в ноябре в Карпатах — это норма.

