18 та 19 листопада частину території України накрив перший сніг. У деяких регіонах утворилися тумани, що ускладнювало видимість.

Де вже випав сніг в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Де вже випав сніг станом на зараз

Про те, де випав сніг у 2025 році повідомили гірські рятувальники Прикарпаття. Станом на 10:30 19.11.2025 на горі Піп Іван хмарно, невеликий сніг, вітер південний 15 м/с, температура повітря -7⁰С.

Ця вершина, що досягає 2028,5 м, є однією з найвищих у масиві Чорногора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На ній збереглися залишки польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, відомої як Білий Слон, частково відновленої для туристичних потреб.

Одночасно Державна прикордонна служба України повідомила про пониження температури та поява густих туманів у прикордонних районах Львівської області. Прикордонники опублікували у своєму офіційному Facebook фото прикордонних ділянок, підкресливши, що туристам слід дотримуватися безпеки, залишатися на позначених маршрутах і не порушувати кордон.

Регіони, де вже випав сніг: фото

Про сніг також відзвітували в гірськолижному курорті Подобовець у Закарпатській області. Сніг вкрив схили.

У Львівській області перший сніг зафіксував Регіональний ландшафтний парк Надсянський. За інформацією, опублікованою на офіційній сторінці парку у Facebook, сніг вкрив ліси та перетворив їх на величну зимову панораму. Парк наголосив на обережності під час прогулянок та дотриманні правил безпеки на маршрутах.

Також сильний сніг спостерігався в Татарові та Яремчі, а також у Яблуниці та Долині. Пізніше повідомляли про снігопад і в Буковелі, де для очищення доріг області вийшла спеціальна техніка, зокрема на гірських перевалах.

Отже, перший сніг побачили не лише у високогір’ї, адже білий покрив зафіксували також у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, підтверджуючи початок активної зими.

Нагадаємо, що УкрГМЦ попереджав про сніг на Закарпатті у коментарі для Фактів ICTV. Саме тоді синоптик Іван Семиліт розповів нам, що сніг у листопаді в Карпатах – це норма.

