У четвер, 20 листопада, у всіх регіонах України будуть діяти графіки відключення електроенергії.

Про це заявили в Укренерго.

Відключення світла 20 листопада: що відомо

В компанії зазначили, що причина обмеження електропостачання – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг:

з 00:00 до 23:59.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:

з 00:00 до 23:59.

Графік відключення світла у Київській області

1.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

1.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

2.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та 20:00 до 24:00;

2.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

3.1 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

3.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

4.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 18:00 та з 23:30 до 24:00;

5.1 черга – без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

5.2 черга – без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

6.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00;

6.2 черга – без світла з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30.

Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області

У четвер будуть застосовані обмеження постачання електрики у Дніпрі та Дніпропетровській області. У ДТЕК поінформували, якими будуть графіки відключення світла 20 листопада.

Графік відключення світла у Чернівцях та Чернівецькій області

В АТ Чернівціобленерго надали орієнтовний графік заживлення для груп споживачів на 20 листопада.

Група 1: 00:00 – 02:30; 05:00 – 06:30; 11:00 – 12:30; 17:00 – 19:00; з 22:00

Група 2: 01:30 – 04:00; 07:00 – 09:00; 13:30 – 15:00; 19:30 – 21:30; з 23:30

Група 3: 00:00 – 01:00; 03:30 – 06:30; 10:00 – 11:30; 16:00 – 17:30; 21:30 – 23:30

Група 4: 01:00 – 03:00; 06:00 – 08:30; 13:00 – 14:30; 19:00 – 21:30; з 23:30

Група 5: 02:30 – 05:00; 08:00 – 09:30; 14:00 – 15:30; 20:00 – 22:00

Група 6: 00:00 – 00:30; 03:00 – 05:30; 09:00 – 10:30; 15:00 – 16:30; 20:30 – 23:00

Група 7: 00:00 – 01:00; 03:30 – 05:30; 09:00 – 10:30; 15:00 – 16:30; 20:30 – 23:30

Група 8: 02:00 – 04:30; 07:00 – 08:30; 13:00 – 14:30; 18:30 – 21:00

Група 9: 01:30 – 03:30; 06:00 – 08:00; 12:00 – 13:30; 18:00 – 20:30; з 23:30

Група 10: 00:00 – 01:30; 04:00 – 06:00; 09:30 – 11:00; 15:30 – 17:00; 21:00 – 23:30

Група 11: 00:00 – 02:00; 04:30 – 06:00; 11:00 – 12:30; 17:00 – 18:30; з 22:00

Група 12: 00:30 – 03:00; 05:30 – 07:30; 11:30 – 13:00; 17:30 – 19:30; з 22:30.

